Recordamos la faceta musical de Pepe Domingo Castaño

Los oyentes no volverán a escuchar el “hola, hola” con el que les saludaba desde los micrófonos de su programa deportivo. Pepe Domingo Castaño, que murió el 17 de septiembre a los 80 años, deja huérfanas a varias generaciones para las que se convirtió en referente en las ondas. De sobra conocido por su faceta periodística, era mucho más. Escritor, presentador de televisión y cantante. Lo fue en los años 70, explorando una pasión por la música que le llevó a los escenarios y a grabar varios singles de éxito. Quizá quienes le conocían de sus tertulias deportivas no le ubiquen en esta faceta tan diferente que le llevó además a presentar uno de los espacios por excelencia en este ámbito, El gran musical. Repasamos la andadura musical del recordado locutor.

En 1969 comenzaba su andadura como locutor en Radio Centro, donde presentó un programa titulado Disco parada. En esos años formó parte además de bandas como Los Ibéricos o Blue Sky, aunque su gran éxito llegó en 1975 con el tema Neniña. Compuesto por Emilio José su letra no deja de ser coreada y está a punto de subirse al número uno de la emisora musical Los 40 principales. “Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencillez oscura y en su alma tiene su armario” cantaba. Pepe Domingo, ese es su nombre artístico, lanza su siguiente tema en 1975 titulado Mariquilla bonita, una canción versionada de José Luis y su guitarra. En esos momentos compagina la radio y la música con gran acierto pues recoge el premio Ondas por su labor al frente de El gran musical.

En 1976 sale A ti, neniña, que recopila sus anteriores canciones y sus versiones de temas gallegos populares como Rianxeira, Galeguiño, Negra sombra y Te canto porque te quiero. Su popularidad salta a México donde firma Motivos (1978) con la que obtiene el disco de oro en aquel país. Aparece así el LP homónimo con temas compuestos por él. Hizo música promocional para diversas firmas comerciales y entonó algunas de las sintonías de sus programas deportivos. De aquellos años nació su amistad con Julio Iglesias, una relación cercana que llevó a nuestro cantante más internacional a firmar el prólogo del libro de memorias de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras.

“Este libro es mucho la vida, las aventuras, las anécdotas de un personaje con una voz y un estilo inconfundibles. Pepe Domingo Castaño es una institución que se ha mantenido viva y llena de emociones ayer, hoy y siempre. Él continúa trabajando a tope, ahora convirtiendo en número uno de audiencia en España el programa deportivo Tiempo de juego en la Cadena COPE. Y, según él mismo me ha comentado, tiene cuerda para rato. Todos nos preguntamos hasta cuándo. Como dice el título del libro: Hasta que se me acaben las palabras” escribía Julio Iglesias en estas páginas.

El cantante, destrozado tras perder a su buen amigo, le dedicaba un sentido mensaje horas después de conocerse su fallecimiento. “Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida, que se ha convertido en eterno en estos momentos. Mi alma está en vilo, porque yo tenía adoración por ti, has sido un amigo irremplazable y ni siquiera he tenido tiempo de decirte todo lo que has representado para mí en mi vida artística y personal. Sabes que nunca te voy a olvidar. No me quedan fuerzas para nada. Esta despedida no es un adiós para siempre, nos volveremos a ver” escribió.