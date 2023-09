Los planes de Lauren Sanchez y Jeff Bezos en Nueva York con Kim Kardashian tras sus vacaciones en Europa

La Semana de la Moda de Nueva York ya ha comenzado y ‘la ciudad que nunca duerme’ se ha convertido en el punto de encuentro de numerosas celebrities deseosas de conocer las últimas tendencias fashion. Además, esta cita es una oportunidad perfecta para disfrutar de los variados planes que Manhattan ofrece a sus visitantes. Este es el caso de Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez que este lunes por la noche compartieron una divertida cena en el hotel Mercer, un alojamiento de cinco estrellas ubicado en la exclusiva zona del Soho, junto a Kim Kardashian y Nicky Hilton.

En esa velada nocturna Lauren, que pocas horas antes había hecho una entrada triunfal al aterrizar en la Gran Manzana en un helicóptero privado acompañada de dos de sus mejores amigas Lydia Kives y Elsa Collins, optó por un vestido negro ceñido de cuello halter que acentuaba su figura. Un look total black que complementó con un bolso de mano y zapatos de plataforma.

La protagonista del reality show Keeping Up With the Kardashian, por su parte, apostó por una gabardina larga granate, uno de los colores que nunca fallan durante la época otoñal, de estampado de piel de serpiente y charol. Un estilismo muy atrevido que contrasta con la elección de la heredera Hilton la cual llevó un básico de armario atemporal: un vestido negro con cuello bobo y botonadura frontal dorada.

Hay que recordar que Lauren y Kim Kardashian mantienen una estrecha relación de amistad y suelen coincidir en los eventos más exclusivos de la sociedad hollywoodense. La última vez que las pudimos ver juntas fue en el concierto que Beyoncé ofreció en Los Ángeles hace apenas una semana. De la misma manera, en agosto ambas acudieron a la fiesta por el quinto aniversario de la ONG This is About Humanity, que ayuda a niños separados de sus familiares en la frontera de Estados Unidos y México. Un evento solidario en el que también estuvo presente Doria, la madre de Meghan Markle.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos han tenido un verano de película. Desde el mes de mayo, la pareja se ha dedicado a recorrer el Mediterráneo Occidental a bordo de su lujoso yate. Destinos de ensueño entre los que figuran España (Mallorca), Francia (Cannes), Italia (Portofino) y Croacia (Dubrovnik).

Unas vacaciones, que con toda seguridad, ninguno de los dos podrá olvidar, puesto que han sido el telón de fondo en el que han oficializado su compromiso matrimonial. Tras cuatro años de controvertida relación, están a punto de darse el ‘sí, quiero’. Pero antes de que llegue el gran día en el que sellen eternamente su amor, han organizado en su velero una fastuosa fiesta de pedida a la que acudieron numerosos invitados VIP, como Bill Gates y su pareja Paula Hurd, la empresaria Wendy Murdoch, exmujer de Ruper Murdoch, y la productora de televisión y filántropa Fabiola Baracasa Beckham.