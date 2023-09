Todo sobre Alba, la única hija de Antonio Lobato que también es periodista deportiva

Es un apasionado de su trabajo, pero Antonio Lobato reconoce que su fuerte compromiso con el mundo de la comunicación le ha hecho estar lejos de casa en momentos tan complicados como el día en el que a su mujer le hicieron una biopsia con la que fue diagnosticada de cáncer. Retransmitir un circuito tan exigente como el de la Fórmula 1 también ha hecho que se ausente de planes familiares y actividades cotidianas de su única hija. Alba, de 23 años, ha visto la parte menos buena del trabajo de su padre y las renuncias que implica el periodismo, pero su vocación es más fuerte y ya sigue los pasos de su progenitor.

Alba Lobato lleva desde el pasado mes de abril trabajando como redactora en el programa Deporte Plus, un informativo perteneciente al canal Vamos, de Movistar+. Anteriormente, entre febrero y octubre de 2021, ya tuvo su primera experiencia en esta cadena que le ha permitido cumplir su sueño. "Hice mis prácticas aquí en 2021, confiaron en mí para seguir con ellos hasta este año y, por fin y por suerte, ahora firmo para seguir de forma más permanente en la que ha sido mi casa", aseguraba en su perfil profesional emocionada por esta oportunidad laboral que la permite hacer cada día lo que más le gusta.

La constancia, el afán de superación y las ganas constantes de aprender definen a Alba. La joven se ha esforzado mucho para llegar donde está y tiene claro que esto es solo el inicio de una larga carrera que le deparará momentos únicos, emociones y experiencias que permanecerán siempre en su recuerdo. "Nunca se deja de aprender y yo no quiero parar de crecer", adelantaba. Antes de comenzar esta andadura reconoce que no se le ocurrió no ser periodista a pesar de que también tiene otros intereses y se enfocó en lograrlo. "Cuando quiero algo de verdad, lo lucho hasta quedarme sin opciones. Así que eso hice con el periodismo", explicaba.

Lleva el mundo de la comunicación grabado en su ADN y, entre 2017 y 2021 estudió el Grado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Su graduación llegó en un momento complicado, cuando el mundo estaba aún paralizado por las consecuencias de la crisis sanitaria, pero Alba tuvo claro que nada la pararía. Así ha sido. "Es un deseo que lleva tanto tiempo en mí, que parece de toda la vida. Lo que sí recuerdo es cuándo fue la primera vez que decidí luchar por trabajar de lo que me apasiona", relataba. Ahora ha dado un paso más y lo vive desde otra perspectiva privilegiada en la que se siente muy cómoda y feliz.

El orgullo de Antonio Lobato

La relación entre Antonio Lobato y su hija está marcada por el amor, la complicidad y la admiración mutua. "Cómo es posible que una persona te pueda hacer sentir tan feliz, tan orgulloso y… tan mayor. Mi peque cumple 23. He hecho muchas cosas mal en mi vida, algunas bien, pero sin duda ella es lo mejor", aseguraba el pasado mes de noviembre. También presenció con gran orgullo el día que Alba se graduó y le dedicó unas bonitas palabras. "Pues ya hay una periodista más en la familia. Ni te imaginas lo orgullosos que estamos de ti. Eso sí, puedes estar segura de que la aventura sólo acaba de empezar", le aconsejó.