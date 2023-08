Todo sobre la camaleónica actriz Cailee Spaeny, que da vida Priscilla Presley en la ficción

Cailee Spaeny es ya uno de los rostros internacionales más buscados. Actriz, modelo e incluso cantante es, a sus 26 años, todo un referente de la generación Z gracias a su faceta más camaleónica tanto en el mundo de la interpretación como con su rompedor estilo. Ahora, y a pocos días de que se estrene en la 80.º Festival Internacional de Cine de Venecia la película Priscila, dirigida por Sofia Coppola y que la joven actriz protagoniza, todas las miradas están puestas en ella.

Jacob Elordi confiesa cómo la presión por su físico ha afectado negativamente a su carrera

La actriz, que nació en Estados en Unidos, da vida nada más ni nada menos que a Priscilla Presley en el film de Sofia Coppola, donde se narran las memorias más íntimas de la mujer del Rey del rock, que será interpretado por el joven actor Jacob Elordi (26), conocido por su papel en Euphoria. Cailee saltó a la fama tras protagonizar la película de ciencia ficción 'Pacific Rim: Uprising' en el año 2018. "Tenía 18 años cuando obtuve mi primer papel y ahora diría que podría haber esperado un par de años más. Pero las películas son mi hogar y creo que es difícil para cualquier joven en estos tiempos con las redes sociales" relató la joven actriz durante una entrevista con Glass Magazine.

La intérprete de Mare of Easttown o La primera dama nació en Springfield (Estados Unidos), donde comenzó su interés por la interpretación, participó en numerosas obras de teatro en el Springfield Little Theatre. En el año 2016 Spaeny se interesó por el mundo de la canción y sacó su primer y único tema hasta el momento titulado Fallin, fue en ese mismo año cuando conseguiría su primer papel para un cortometraje Counting to 1000 donde interpretó al personaje de Erica. Tras esto, obtuvo el papel que la catapultó a la fama, interpretando a Amara Namani en Pacific Rim, donde compartió casting junto a Scott Eastwood y John Boyega. Además, del cine ha participado en series como The Craft: Legacy, en el año 2020.

¿Conoces a Cailee Spaeny? La actriz de 'Priscilla' o la nueva chica de moda del 2023

A nivel personal, la vida también el sonríe a Cailee Spaeny, quien mantiene una relación desde hace cinco años con el también actor Raymond Cham Jr.,de 26 años. El intérprete., al igual que su chica es ya uno de los rostros más habituales de la pantalla, ha participado en numerosas series, entre ellas algunas de Disney como Jessie o Shake it up y también ha colaborado en algunos capítulos de las famosa serie Anatomía de Grey. Ambos puede presumir de que son polifacéticos, ya que Raymond también ha protagonizado algunos videoclips de artistas como Ludacris y Willow Smith, puesto que el baile es otra de sus grandes pasiones.