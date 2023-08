Manuela Velasco comparte una inusual foto de su novio con el que lleva 20 años de discreta relación

Manuela Velasco sabía que lo suyo era la interpretación desde que era niña y acompañaba a su tía Concha Velasco por los camerinos y se mostraba fascinada por este oficio en el que debutó de la mano de Pedro Almodóvar en La ley del deseo con 12 años. Treinta y cinco años lleva en escena y su gran salto lo dio en 2007 cuando logró un Goya como mejor actriz revelación por Rec. Desde entonces su vida ha estado volcada en su sueño de ser actriz, tanto es así, que desde hace dos décadas comparte su vida con el también actor Rafa Castejón, con el que vive una discreta historia de amor.

Manuela Velasco, de 47 años, ha publicado inusuales fotografías junto a su pareja, de 54, durante su última escapada a Bilbao. La actriz acompaña a su chico en su gira teatral junto al musical Los chicos del coro. Rafa Castejón junto a Natalia Millán encabeza el reparto de esta obra que ha llegado al Teatro Arriaga de la capital vizcaína. "Cuánto me gusta Bilbao y qué bien me lo he pasado en la Aste Nagusia (Semana Grande de Bilbao", dice la hija del actor Manuel Velasco, hermano de Concha. La pareja ha disfrutado de las fiestas y de la gastronomía local.

A pesar de llevar saliendo más de 20 años hasta ahora apenas hay fotos de esta pareja, que siempre ha optado por mantener su vida personal alejada de los focos. Al igual que ella, Rafa ha seguido los pasos de su familia: es hijo del actor de zarzuela Rafael Castejón, y de la actriz Pepa Rosado. Se conocieron trabajando en la telenovela Géminis, venganza de amor en el año 2002 y desde entonces no se han separado. "Me encanta hacer teatro con él, es buenísimo y, si vamos de gira, es como estar de luna de miel", confiesa en ¡HOLA! La pareja también protagonizó una serie titulada Relatos con-fin-a-dos, en Amazon Prime.

Manuela Velasco hace un tiempo se sinceró sobre uno de los aspectos más dolorosos que le ha tocado vivir: no haber podido tener hijos. "No soy madre porque no quiera, sino porque no he podido. Sin ninguna causa específica, soy de esos casos de “no te pasa nada, a tu pareja tampoco”, pero no lo hemos conseguido. Hemos hecho todo y, entonces, despedirme de eso ha sido y sigue siendo doloroso", contaba con mucho pesar al mismo tiempo que pedía que se diera más voz a estos temas. "Después de muchos intentos, ya te dicen quizás de intentar una fecundación, y la primera vez que vas, a mí me pasó, te dicen que eres biológicamente mayor. Entonces, yo me enfadé mucho y dije: “¿Esto por qué no nos lo cuentan?", lamenta. A día de hoy, la actriz continúa yendo a terapia, aspecto que le ha ayudado mucho con el tema de la maternidad y a ir gestionando el paso del tiempo y su estado anímico. A su lado su mejor apoyo, su pareja Rafa Castejón y su familia, con la que disfruta al máximo del tiempo que le permite su oficio, y vive muy pendiente del estado de salud de su tía Concha Velasco.