El inesperado encuentro de Manuela Velasco con su hermana Carlota, una reportera todoterreno

La pandemia nos ha enseñado a valorar más las pequeñas cosas. Nuestra vida ha cambiado por completo y lo que antes era algo cotidiano ahora se ha convertido en un lujo: quedar con amigos, disfrutar de la visita de nuestros padres, salir a dar un paseo... El hecho de que hayamos estado tantos meses sin poder estar cerca de los que más queremos, ha provocado que esos pequeños ratos que pasamos juntos sean aún más valiosos. Por eso, intentamos aprovecharlos al máximo. Un encuentro inesperado puede convertirse en la mayor de las alegrías, y eso lo sabe bien la actriz Manuela Velasco, que ha protagonizado un momento entrañable junto a su hermana Carlota.

"A la vuelta de la esquina las colas de la Lotería de Navidad. Para mí la suerte, en Preciados, es encontrarme con ella", ha escrito la protagonista de Velvet junto a esta foto en la que aparece abrazada a su hermana. Las dos llevan puesta la mascarilla, por lo que no podemos ver sus caras, pero no hay duda de que estaban muy emocionadas y sonrientes. "Eso es que hemos aprendido a sonreír con los ojos", ha publicado Carlota, que en ese preciso momento estaba haciendo un reportaje para Antena 3. La periodista no podía creerse esta "sorpresa de lunes en el trabajo" y también quiso compartir el momento con sus seguidores.

La propia Manuela definió esta imagen como: "abrazos que alimentan", demostrando la ilusión que la hizo encontrarse con ella en plena calle. "Qué hermanas más guapas", "Teneis la mirada de estar riendo", "Muy bien con la mascarilla", "Bellas y simpáticas" o "Amor de hermanas", son algunos de los comentarios que pueden leerse en este post que tiene el like de Cristina Castaño, Irene Junquera o Bibiana Fernández.

Un cumpleaños con mucho trabajo

La actriz de REC cumplió 45 años el pasado 23 de octubre y sopló las velas haciendo lo que más le gusta. "Pues ya estaría, una gozada de cumpleaños. Los despertares en casa. Carretera. Granada. Ricardo III con gente muy querida en el Teatro Alhambra. La Alhambra. Agradecida y emocionada por todos vuestros mensajes y felicitaciones", publicó en sus redes junto a una foto en la que salía con sus compañeros de esta nueva versión de la obra de William Shakespeare. Manuela no ha dejado de trabajar y hace unos días la vimos subida al escenario del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa (Madrid) con Escenas del jazz, una lectura musicalizada con la que repasaron algunas de las mejores composiciones del jazz de los últimos tiempos.

