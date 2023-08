Drew Barrymore huye de un acto público tras ser intimidada por un acosador

Drew Barrymore vivió un día para olvidar. La protagonista de Los Ángeles de Charlie se vio envuelta en un episodio aterrador mientras conversaba con la cantante y actriz de 23 años, Reneé Rapp, durante un evento en The 92nd Street en Nueva York. El incidente surgió de forma repentina cuando un hombre del público se acercó al escenario y gritó varias veces el nombre de la actriz durante la charla que mantenía con la protagonista de Sex Lives of College Girls. No obstante, al escuchar su nombre con tanta insistencia y pensar que se trataba de un fan, hizo una pausa y respondió: "¡Oh, Dios, sí, hola!"

-Drew Barrymore rememora el capítulo más difícil de su vida

El espontáneo continuó acercándose cada vez más, lo que inquietó a las dos artistas, que escucharon el nombre completo de la actriz y las siguientes palabras. "Sabes quién soy. Necesito verte en algún momento mientras estás en Nueva York". Fue entonces cuando los miembros de seguridad intervinieron para evitar que el acosador se acercara aún más y la cantante se puso delante de Barrymore para defenderla, la cogió por la cintura y huyeron del escenario.

-'Aterradoras', así eran las amenazas por las que el acosador de Amalia de Holanda ha ido a prisión

Aunque las dos abandonaron rápidamente del escenario, y después de unos minutos de tensión, las artistas regresaron al escenario para continuar su conversación. Barrymore había acudido al evento para hablar sobre el álbum LP debut de Reneé, Snow Angel, cuya fecha de lanzamiento fue el pasado 18 de agosto. Rapp aplaudió a su compañera a su regreso y confesó su admiración por Barrymore por tomar la decisión de retomar el evento a pesar de lo que había ocurrido. Por su parte. la protagonista de Santa Clarita Diet quiso darle las gracias por haberla ayudado ante un incidente que finalmente se resolvió sin consecuencias. "Tengo una nueva forma de definir lo sexy que eres, y es porque te pones muy protectora", le dijo. "Esto ha sido como 'El guardaespaldas' y tú eres mi Kevin Costner", bromeó en un intento por quitarle hierro al asunto.

-Drew Barrymore explica las duras palabras que le dedicó a su madre y asegura que no le desea ningún mal

Al parecer, el acosador que se presentó con el nombre de Chad Michael Busto es responsable de haber acechado a otras actrices como Amber Heard y tiene antecedentes por exhibicionismo, allanamiento de morada y alteración del orden público.

-El aterrador cumpleaños de Ariana Grande: el acosador que la amenazó de muerte entra de nuevo en su casa