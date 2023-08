Eros Ramazzotti presenta a su novia, 25 años menor que él: así es Dalila Gelsomino

Loading the player...

Los rumores llevaban tiempo sonando, desde 2022, pero ha sido ahora cuando Eros Ramazzotti ha confirmado su noviazgo con Dalila Gelsomino, 25 años menor que el artista. Lo ha hecho con una romántica foto y un bonito mensaje: "No escucha las palabras de la gente, es sordo, muy terco, no tiene EDAD, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces sobrepasa todos los límites. El lado oscuro es su irracionalidad, es hermoso pero también desconocido, vivamos este amor al máximo, sin miedo. Te amo", ha comentado el cantante, quien parece hallarse en un momento muy dulce de su vida junto a su nuevo amor. Pero ¿quién es Dalila Gelsomino? Dale al play para conocerla mejor.

