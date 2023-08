El extraordinario cambio físico del hijo de Arnold Schwarzenegger tras perder más de 30 kilos

Christopher Schwarzenegger, el hijo menor del protagonista de Terminator y Conan, ha experimentado un extraordinario cambio físico. El joven, de 25 años, ha sido fotografiado a la salida de un gimnasio en Los Ángeles y en él se aprecia una increíble pérdida de peso. El hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Schriver decidió en el año 2020 antes de graduarse en la Universidad de Michigan cambiar su estilo de vida, ciertos hábitos alimenticios y lo combinó con el ejercicio. El resultado es espectacular y tras perder más de 30 kilos luce mucho menos volumen corporal, diferente corte de pelo y puede presumir de bíceps.

Christopher se encuentra ahora mejor que nunca. De todos los hijos de Arnold es el más discreto y rara vez se le ve en público. Mucho más conocidas son sus hermanos Katherine, de 33, casada con Chris Pratt y madre de dos hijos, Cristina, de 32; y Patrick, de 29 años, que sale con la modelo Abby Champion, además de su hermano por parte de padre Joseph, de su misma edad, 25 años, nacido de una relación extramatrimonial con Mildred Baena. El héroe de acción mantuvo un idilio con su empleada del hogar Mildred mientras estaba casado con María Schriver, aunque la identidad de su hijo menor no se reveló hasta 2010, lo que precipitó el final de su matrimonio.

-Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se divorcian tras diez años separados y un complejo acuerdo económico

Joseph Baena parece seguir la pasión de su padre por el fitness y el culturismo, mientras que Christopher recientemente ha dado un giro para centrarse también en su salud. Al parecer en lugar de seguir las 'dietas de moda' y las 'dietas milagro' a las que recurren algunas celebridades cuando quieren perder peso, el hijo de Arnold se ha centrado en disminuir su consumo de comida rápida mientras aumenta significativamente su rutina de ejercicios.

Christopher se graduó en 2020 en Psicología en la Universidad de Michigan. "Christopher, eres un campeón y te amo. Sé que tu graduación de Michigan no fue la gran celebración con la que soñaste durante años, pero cruzar un escenario no es lo que me enorgullece tanto de ti: es tu compasión, tu arduo trabajo, tu visión, tu pensamiento crítico y tu desinterés lo que me llena de orgullo. No puedo esperar para verte seguir escalando y triunfando", fueron las palabras de su padre para celebrar su graduación.