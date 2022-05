Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt anuncian el nacimiento y el nombre de su segunda hija

¡La familia crece! Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt han dado la bienvenida a su segundo hijo. Una niña que vino al mundo el pasado 21 de mayo y a la que han puesto el nombre de Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. El matrimonio anunciaba la feliz noticia con este mensaje que compartió con sus seguidores. "Estamos muy emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra segunda hija, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Nos sentimos más que bendecidos y agradecidos", compartió cada uno con sus seguidores.

Como segundo nombre el de su tía materna

La estrella de Guardianes de la galaxia señaló que tanto la madre como el bebé se encuentran bien y que toda la familia está muy feliz. "Bravo bebé, eres una mamá increíble, tu niña tiene tanta suerte", ha sido el cariñoso mensaje de Maria Shriver, madre de Katherine y abuela de la recién nacida. El bebé ha recibido como segundo nombre el de su tía materna, Christina, hermana pequeña de la feliz mamá.

Chris y Katherine eran padres ya de otra niña. Lyla Maria, de 21 meses, mientras que el actor de Jurassic World y Thor: Love and Thunr también tiene un hijo, Jack, de nueve años de su matrimonio con Anna Faris, con la que estuvo casado ocho años. La buena nueva de su segundo embarazo llegó a finales del pasado año cuando fuentes cercanas dijeron que la hija de Arnol Schwarzenegger esperaba un nuevo bebé hasta que la pareja no lo confirmó hasta el mes de marzo. Schwarzenegger y Pratt se casaron en junio de 2019 en Montecito, California, dieron la bienvenida a su primera hija, Lyla, en agosto de 2020 y menos de dos años después han cumplido su sueño de ampliar la familia. "Estaban eufóricos" de que otro bebé viniera en camino. "Siempre desearon que Lyla tuviera otro hermano. Se sienten muy bendecidos", señalaba la fuente.

Katherine Scharzenegger siempre había deseado ser mamá y así lo contaba en el podcast People Every Day sobre la maravillosa experiencia de la maternidad. "Siempre quise ser mamá y siempre esperé con ansias este momento de mi vida y me emocionó mucho", compartió la escritora de Gift of Forgiveness. "Y me siento realmente tan bendecida de poder experimentarlo y también experimentarlo con mi esposo, ella es simplemente la mejor".

Pratt siempre ha elogiado a Katherine por su gran papel de madre y esposa y ha admitido lo mucho que le gustaría ser familia numerosa. "Lo haremos. Probablemente tendré que hablar con Katherine sobre esto, pero está en mis planes", añadió. "Eres una esposa, madre, madrastra y compañera de vida maravillosa. Simplemente no puedo imaginar lo perdido que estaría sin ti", felicitaba el actor a su esposa en su su 32 cumpleaños el pasado 13 de diciembre.