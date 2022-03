Chris Pratt abre el álbum familiar para homenajear a Katherine Schwarzenegger por su cumpleaños

Katherine Schwazenegger cumple 31 años en uno de los momentos más dulces de su vida, después de haber sido mamá por primera vez el pasado mes de agosto de la pequeña Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, a la que han llamado así en homenaje a la familia materna. En esta fecha tan siginificativa, su marido, Chris Pratt, ha querido felicitarla con unas emotivas palabras y un collage de fotos que recoge algunos de los mejores momentos que han vivido, entre los que se encuentra, por supuesto, su paternidad. Además, la escritora ha recibido también las felicitaciones de sus padres, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, que han echado la vista atrás para recordar la infancia de su hija.

"¡Feliz cumpleaños cariño! Has traído mucha luz en mi vida. Estoy muy feliz de estar en casa contigo y Lyla. Eres una buenísima madre, madrastra, esposa, hermana y amiga", ha escrito el protagonista de Jurassic World, que es padre de otro niño, fruto de su relación con la actriz Anna Faris. "El mundo es más luminoso contigo en él. Soy un hombre afortunado. Gracias por el amor, el apoyo y el compañerismo. Te quiero", ha finalizado Pratt, que ha acompañado su mensaje con el montaje de fotografías en las que podemos ver algunas imágenes inéditas como katherine embarazada o abrazando a su bebé.

Su padre también le ha dedicado unas bellas palabras junto a una instantánea llena de nostalgia en la que aparece cogiendo en brazos a su hija cuando apenas era un bebé. "Feliz cumpleaños. Eres una luz brillante en mi mundo y estoy muy orgulloso de ti. Verte convertida en una madre fantástica mientras sigues haciendo el bien con la escritura y tu trabajo es una de mis mayores alegrías", ha publicado el exgobernador de California. Su ex mujer, Maria Shriver también ha abierto el álbum de fotos en este día tan señalado y ha recordado como hace 31 años daba a luz a su primera hija. "Ella ha sido y es una hija extraordinaria y ahora es una esposa y madre extraordinaria. Tengo el honor de tener un asiento en primera fila en su vida. Hoy y todos los días, estoy en deuda con ella. La quiero, me gusta y disfruto estando con ella. Aprendo de ella y cojo fuerzas de ella. Es una regalo para todos, especialmente para mi", ha escrito la periodista y abuela reciente llena de orgullo.

Tras recibir el cariño de los suyos, Katherine ha querido devolverselo con un precioso mensaje que ha compartido junto a algunos detalles de su cumpleaños como un café personalizado, una apetitosa tarta o un ramo de flores. "¡31! me siendo afortunada por estar viva, tener salud, familia, a mis seres queridos cerca, por haber pasado el día con mi hija y mi marido, la mañana con mi familia de paseo y sentirme tan querida, desde una distancia segura. Tengo otra perspectiva de los cumpleaños después de haber dado a luz este año. Así que hoy brindo por mis padres, por concebirme y por mi madre, por traerme al mundo. Estoy muy agradecida a los dos, por vuestro amor y nuestra familia. También estoy muy agradecida de haber crecido para casarme con el hombre que me despierta con este cafe con leche de feliz cumpleaños que me ha hecho" ha publicado feliz en su primer cumpleaños como mamá.

