Las significativas imágenes de Flavio Briatore de vacaciones en Mónaco con sus dos hijos

Loading the player...

La relación de Flavio Briatore con su hija Leni Klum, de 19 años, no siempre ha sido la ideal. Ella nació en mayo de 2004, fruto de la unión del magnate italiano y la modelo Heidi Klum, pero él no reconoció a la pequeña como suya y fue el cantante Seal quien la adoptó. Sin embargo, el año pasado el empresario sorprendía al revelar que sí mantienen el contacto: "Nos vemos poco pero eso no significa que la quiera menos", declaró a Repubblica. Ahora, Flavio Briatore ha compartido unas imágenes en las que aparece en Mónaco disfrutando de unas vacaciones con Leni y también con su hijo menor, Nathan Falco, de 13 años. Dale al play y no te lo pierdas.