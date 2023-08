Las imágenes no vistas de la escapada de Sara Carbonero a Galicia

Sara Carbonero está exprimiento el verano como solo ella sabe. Si la vimos hace tan solo unas semanas de disfrutar de las paradísiacas playas y los planes al aire libre que ofrece Cádiz en compañía de su inseparable amiga Raquel Perera, ahora la que fuera presentadora de deportes en Mediaset ha vivido en primera persona la magia de Galicia. "Bañarse el el río Almofrei, abrazar Secuoyas, la comida del huerto a la mesa, meditar en medio de la naturaleza más pura", ha escrito junto a unas imágenes de estos días en plena naturaleza, donde la hemos podido ver en bañador mientras se daba un refrescante baño acompañada de una amiga.

La que fuera reportera durante el Mundial de Fútbol de 2010, cuya imagen del beso en directo con Iker Casillas dio la vuelta al mundo, ha visitado durante su estancia en el norte, entre otros lugartes, Hifas da Terra, una empresa de biotecnología afincada en A Quinta das Cabadas (Pontevedra), en la que elaboran productos naturales a base de hongos 100% puros y ecológicos y cuentan con centros de investigación de Micoterapia en plena naturaleza, rodeados de castaños y setas. "Conocer in situ el valioso trabajo y los beneficios de la Micoterapia. Gracias Cata y Esteban por hacernos sentir como en casa", ha comentado. Además, ha compartido algunas imágenes de su excursión, en la que ha podido conocer los beneficios de la madera, incluso abrazar un árbol, que, según la ciencia, ayuda a mejorar la concentración, reduce los niveles de estrés y de ansiedad, aporta paz y calma y es un gesto que relaja muchísimo.

Sara Carbonero ponía rumbo a Galicia hace una semana y, aunque no sale en las imágenes con su chico, Nacho Taboada, sabemos que ha podido seguir su gira por el norte como una fan más. Colectivo Panamera ha dado dos conciertos por la zona, primero en las Bodegas Martín Códax, ubicada en Cambados (Pontevedra), y después en el Náutico De San Vicente Do Mar (O Grove), en ambos se ha visto a la presentadora animar al músico zaragozano, al que conoció en la primavera del 2022 y al que le une su pasión por la música.

Un verano en el que ha tenido un poco de sur y un poco de norte. Puesto que el pasado mes de julio, Sara ha repetido vacaciones con su amiga Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. Ambas celebraban su buen momento personal acompañadas de sus hijos, que parecen tener una excelente relación. Recordamos que la comunicadora es mamá de dos niños, Martín y Lucas, de 9 y 6 años y fruto de su matrimonio con Iker Casillas, mientras que Raquel, que acaba de publicar su libro Para que no te olvides, tiene dos Dylan y Alma, de 11 y 8. Pero no todo queda ahí, Sara también ha recorrido la Costa Brava y San Sebastián. Primero visitó algunos de los pueblos más bonitos de la costa guipuzcoana, como Zarauz y Getaria, para después acudir al festival Festival Cap Roig, donde no se perdió en concierto de Pablo Alborán en Calella de Palafrugell, Gerona. ¿Cuál será su próximo destino?

