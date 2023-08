Playa y deporte: Manu Tenorio y Silvia Casas disfrutan de unos días de descanso en Ibiza

Como cada verano, las playas de Ibiza se convierten en el escenario perfecto para desconectar y cargar pilas. Son muchas las personalidades que han comenzado el mes de agosto disfrutando de los encantos de la exclusiva isla balear, entre quienes se encuentran Manu Tenorio y su mujer, Silvia Casas. Si hace un mes exacto la feliz pareja se dejaba ver refrescándose en aguas gaditanas antes del concierto que el artista ofreció en La Cabrera con motivo de la jornada festiva de La Baña, ahora el matrimonio ha elegido este excepcional y demandado destino. Deporte, jornadas de sol, arena y mar, ocio nocturno... Están exprimiendo esta escapada estival haciendo actividades para todos los gustos.

Las elevadas temperaturas que azotan Ibiza estos días están acompañando los veraniegos planes de Manu, de 48 años, y Silvia, cuyas imágenes evidencian el merecido descanso del que están disfrutando. El matrimonio, que el próximo mes de octubre celebrará sus primeros quince años como marido y mujer y diecisiete desde que iniciaron su bonita historia de amor, está sacando tiempo para todo. Agradables caminatas por la arena, renovadores chapuzones, instantes de respiro en las hamacas de la playa, paseos en barco, actividad física, veladas nocturnas en compañía de amigos... No hay plan que se resista al cantante, que acaba de lanzar su single Abrázame, y a su inseparable esposa.

A juzgar por las instantáneas tomadas por los fotógrafos, Manu y Silvia están haciendo este viaje en solitario, sin la compañía de su hijo Pedro, de 10 años, motivo por el que están aprovechando al máximo para hacer deporte y caminar, algo que el vocalista confesó a ¡HOLA! que no le entusiasma a su hijo. Aunque tiene mucho en común con él y su sintonía es total, el joven, que hizo la comunión hace unas semanas, tiene otras aficiones como su gusto por el cine o por juegos como los Lego.

Radiantes, muy cómplices y luciendo las esculturales figuras que trabajan con sus rutinas deportivas y cuidada dieta, la pareja se ha divertido en las playas ibicencas, donde han vuelto a evidenciar el dulce momento que atraviesan, unas capturas que recuerdan a su anterior periplo, en el que protagonizaron cariñosos instantes. La sintonía que comparten traspasa la pantalla y demuestra que los años no hacen más que consolidar su romance. "Una de las cosas que me enamoró de ella es que es una mujer con muchísimo talento, con muchas capacidades, inteligente… Esos son los atractivos que me conquistaron. Ha sido un baluarte", señaló hace tan solo unas semanas a ¡HOLA! el artista.

Siguiendo con los hábitos saludables que marcan su día a día, también han sacado tiempo para moverse en el asfalto. Para la ocasión, Silvia ha cambiado su estilismo playero por unos leggings largos, camiseta comfy de tirantes, gafas y calzado cómodo y Manu ha hecho lo propio con otro bañador estampado, el mismo que eligió para sus vacaciones en Cádiz, deportivas y gorra para protegerse de los rayos del sol. Juntos han dado un agradable paseo, en el que la fundadora de Pirámide CO ha estado muy pendiente de su teléfono móvil.

Ya caída la noche, ambos han acudido a un conocido local al aire libre de la magnética isla donde han bailado al son del grupo musical Calle Boogaloo, con quienes Manu se ha animado a entonar alguna canción. Allí se han encontrado con varios amigos que también están disfrutando de sus vacaciones en Ibiza como la productora Samantha Semur o el doctor Simon Dray, que organizaba el evento, entre otros. Durante la mañana siguiente han dado un paseo en barco con otro amigo, Jordi, a quien Manu se ha referido como un "fuera de serie": "Gracias, Jordi, por ser como eres y por estar", ha agregado Silvia.

