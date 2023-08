El entrañable momento de Ana Fernández cantando con su novio este romántico tema

Loading the player...

Ana Fernández protagonizó un momento mágico en el Festival STARLITE OCCIDENT. La actriz se unió a su chico, Adrián Roma, para cantar juntos Marzo en febrero. "Le ha echado bastante valor, que lo sepáis. Le he rogado que viniera porque me hacía mucha ilusión", dijo el vocalista de Marlon. Este tema es muy especial para la pareja, que comenzó a salir hace cuatro años. Según Adrián, es una canción de amor y desamor, pero Ana defiende todo lo contrario. "No creo que cantemos al desamor, es cierto que el estribillo puede parecerlo, pero creo que es al contrario. Trata sobre un amor que no se acaba aunque peleen, aunque se distancien, es el paso del amor al odio y viceversa", dijo la actriz en una entrevista concedida a Los 40. ¡Dale al play para escucharles cantar!