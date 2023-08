Los proyectos de Rodolfo Sancho antes del ingreso en prisión de su hijo y el deseo para este verano que no se podrá cumplir

El ingreso en prisión de Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha provocado un auténtico tsunami en su familia, afectando especialmente a sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Todo hace pensar que el actor de Isabel, Mar de plástico o El ministerio del tiempo ha viajado a Tailandia para estar al lado de su hijo, pero por ahora no hay imágenes que así lo confirmen y el nuevo abogado del cocinero, Khun Anan, ha evitado hacer declaraciones al respecto. "No puedo daros esa información, de hecho, ellos me han llamado para que no lo haga", ha dicho en el programa Código 10, de Cuatro.

Rodolfo tenía por delante un verano tranquilo tras meses de intenso trabajo. El pasado 18 de julio, dos semanas antes de lo ocurrido, el actor asistía al estreno de su nueva película, Delfines de plata, y contaba a Europa Press cuáles eran sus vacaciones perfectas para desconectar. "Con este clima tan de ola de calor, me quedaré donde vivo, en Fuerteventura", dijo con una gran sonrisa. Sin embargo, la entrada en prisión de su hijo ha truncado todos sus planes. En el único comunicado que ha emitido, el intérprete ha pedido el "máximo respeto" para su familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión".

Xenia Tostado, pareja de Rodolfo, también soñaba con un verano tranquilo cerca del mar y deseaba lo mismo a todos sus seguidores. "Que pasen las mejores vacaciones posibles", publicó junto a esta preciosa foto de su paraíso particular. La intérprete, que lleva casi dos décadas al lado del actor y tiene una niña de ocho años con él, ha recibido numerosos mensajes de apoyo en esta publicación. "Mucho ánimo, guapa. Rodolfo no tiene culpa de lo que su hijo haya hecho", "un abrazo fuerte para los dos y toda la fuerza del mundo para que las cosas se aclaren lo antes posible" o "todo nuestro apoyo a la familia Sancho" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

En Delfines de plata, un thriller trepidante y de acción basado en la novela de Félix García Hernán, Rodolfo se mete en la piel del comisario Javier Gallardo, cuya misión es la de desarticular un grupo terrorista internacional que intenta atentar en un hotel de lujo en Madrid. La película tiene numerosos ingredientes para conquistar al público. "Terrorismo, inmigración, xenofobia, homofobia, amor romántico, el amor por los hijos", contó el actor. Precisamente, sobre este último tema, le preguntaron desde Levante-EMV durante la presentación del filme y respondió así: "Uno está dispuesto a hacer lo que sea por los hijos. Quiero creer que el amor siempre prevalecerá".

Mientras promocionaba su nueva película, Rodolfo ya hablaba de sus próximos proyectos. "En otoño estreno una película llamada Un paseo por el Borne, donde doy vida a un profesor de cine. Por esas fechas también se estrenará la serie El zorro, para Amazon, donde hago de gobernador", adelantó en una entrevista concedida a la revista Pronto. En esta charla también confesaba sus ganas de volver a trabajar con su pareja. "Ya hemos trabajado juntos dos veces, en las películas Cuba libre y El secreto de Ibosim. Y, por supuesto, ¡estaría encantado de volver a trabajar con ella!", aseguró.

Rodolfo es uno de los actores más reclamados por la industria. Trabaja mucho y disfruta mucho trabajando, algo que aprendió de su padre, el inolvidable Sancho Gracia. "Hay que intentar aplicar la idea de disfrutar en todos los ámbitos de la vida. Mi padre era un maestro de cómo vivir, de cómo era la forma correcta de viviro. A parte de hablar con él sobre esto, el propio hecho de observar cómo manejaba los tiempos vitales, como sabía disfrutar de todo eso me lo he quedado para mí, ya que lo tenía ahí en casa digo esto lo voy a intentar utilizar yo", declaró en Onda Cero el pasado 15 de julio.

El actor aseguraba en esta entrevista que tampoco veía tantos "defectos" a su profesión, haciendo referencia a la repercusión pública que podrían tener ciertos aspectos relacionados con su vida privada. "Son avatares de la profesión más que defectos. Todo tiene defectos en la vida, nada es perfecto, leí una vez que hacer ese equilibrio entre lo maravilloso y lo terrible de la vida es el lugar adecuado. Tampoco lo llamaría defectos, simplemente son cosas del trabajo, de la profesión", insistió.