Así hablaba Sandra Bullock sobre su historia de amor con Bryan Randall, que ha muerto a los 57 años

La muerte de Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, a los 57 años, ha causado una gran conmoción entre los seguidores de la actriz. El fotógrafo sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que le había sido diagnosticada hace tres años y que había mantenido en secreto. Durante estos años el profesional de la imagen contó con el apoyo incondicional de la intérprete que, según ha contado la hermana de esta Gesine Bullock-Prado, no se separó de su lado. “La ELA es una enfermedad cruel pero nos queda el consuelo de saber que tuvo en mi hermana y las enfermeras que la ayudaban a los mejores cuidadores” escribe Gesine.

La hermana de la protagonista de Speed compartía una imagen de Randall sonriendo y le dedicaba unas sentidas palabras, que demuestran el dolor que siente la familia tras su pérdida. “Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor sitio para pescar en el cielo y que ya está poniendo el cebo para lanzarlo al agua y pescar salmones”. Bryan murió el pasado 5 de agosto como confirmó la familia a través de un comunicado. “Bryan prefirió mantener su camino con ELA en privado y los que lo cuidamos hicimos todo lo posible para honrar su petición” señalaron.

Era el amor de su vida

Sandra y Bryan salían desde 2015 después de que la actriz le contratara para hacer fotos en el 5º cumpleaños de su hijo -la actriz es madre de dos hijos adoptados, Louis y Laila, que tienen ahora 13 y 11 años respectivamente-. Randall, que era padre también de una niña, Skylar, de una relación anterior, no se prodigaba demasiado en público con la artista, apenas en algunas entregas de premios y estrenos. La intérprete hablaba sobre él (lo hizo en el programa Red Table Talk en 2021) como “el amor de su vida”. Sandra estuvo casada con Jesse James desde 2005 hasta 2010, cuando transcendieron las infidelidades de él.

“No necesito un papel para ser una pareja entregada, una madre entregada” dijo acerca de si se había planteado una boda con su novio. “Compartimos dos niños preciosos, tres, con su hija. Es lo mejor del mundo” comentó. Habló entonces Sandra del momento en el que, cuando no se conocían desde hace mucho, ella trajo a casa a su segunda hija. “Estaba feliz, pero también asustado. Yo soy como una apisonadora. Mi vida estaba encaminada y allí estaba aquella maravillosa persona que no tenía nada que ver con mi vida, pero era la adecuada para estar en ella”. Explicaba además que no siempre estaban de acuerdo en todo.

Hace un año la protagonista de Gravity anunció su retirada temporal del cine para centrarse en su familia, una determinación que cobra ahora un gran significado. Entonces dijo que quería estar "en el lugar que me hace más feliz" tras haber estado muy volcada en su trabajo. "Solo quiero estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con mis niños y mi familia. Ahí es donde voy a estar por un tiempo", aseguró. Nada hacía pensar entonces en la triste situación que vivía en su casa.