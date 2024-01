Sandra Bullock cumple uno de los últimos deseos de su prometido, fallecido hace seis meses

El cinco de agosto Sandra Bullock perdió al amor de su vida Bryan Randall, que murió con 57 años solo tres años después de haber sido diagnosticado de ELA. La artista se ha mantenido al margen de la vida pública desde entonces, volcada en su familia y sus hijos, su mejor apoyo en el dolor. No olvida sin embargo a su novio, cumpliendo las promesas que un día le hizo como ha revelado ahora su hermana Gesine Bullock-Prado. En una de las publicaciones de sus perfiles, Gesine muestra una imagen de un lugar a la orilla del río, escenario de uno de los últimos deseos del fotógrafo. "Feliz cumpleaños, Bry. Sandy te trajo al río, tal como prometió" escribe Gesine junto al breve clip.

Ocho años de amor y una familia numerosa: la historia de Sandra Bullock y Bryan Randall

En él se puede ver un rincón del río Snake en Jackson Hole, Wyoming, donde Sandra esparció las cenizas de Randall el día en que hubiera cumplido un año más. En la imagen se aprecia la serenidad que envuelve el entorno, un paisaje nevado e iluminado por el sol que está en plena naturaleza. No se ve a Sandra, que por el momento sigue afrontando el duelo en privado, en el que seguro fue un momento muy emotivo. La muerte de su novio fue un duro golpe para la intérprete, de 59 años, pues, como había dicho en alguna ocasión, él era su alma gemela.

La pareja mantuvo en la intimidad el momento personal tan complicado que estaba atravesando después del diagnóstico de Randall. Afrontaron en la intimidad la situación en la que Sandra no se separó de su prometido, a cuyo cuidado se entregó de manera incondicional. La noticia de la muerte de Randall a los 57 años fue un golpe durísimo para la actriz, como reconocieron sus amigos y familiares, que destacaron la entereza que mostró la intérprete durante aquellos meses. En la primavera de 2022 Sandra anunció un paréntesis en su carrera cinematográfica después de 35 años. Medio centenar de películas, títulos que forman parte de la historia del cine como Speed y Demolition Man y un Oscar por Gravity jalonan la trayectoria de uno de los rostros más queridos de la pantalla.

"Me tomo mi profesión muy seriamente cuando estoy trabajando, y sólo quiero estar las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana con mis hijos y mi familia. Ahí es donde voy a estar durante una temporada" dijo entonces. Se dio por hecho que se refería a los dos hijos que tiene adoptados, Louis y Laila, que tienen ahora 13 y 11 años respectivamente, y a su novio Bryan, que tenía otra hija de una relación anterior, pero no se sabía que aquella determinación escondía algo más profundo y doloroso. Por el momento la intérprete no ha anunciado ningún proyecto cinematográfico y afronta esta etapa de su vida en la intimidad.