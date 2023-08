Las imágenes de Luis Miguel en su esperado regreso a los escenarios

Arranca el tour de Luis Miguel. El Sol de México ha dado comienzo a su esperada gira mundial en Buenos Aires, Argentina, donde le esperaban una multitud de fans deseosos de cumplir su sueño de ver al cantante en su regreso a los escenarios. Con buen aspecto y más delgado, debido a intensos meses de preparación tanto física como artística, el cantante y productor mexicano, de 53 años, se reencontró con su público en el primero de los diez conciertos que ofrecerá en el estadio Movistar Arena de la capital bonaerense.

Durante dos horas y media deleitó a sus seguidores durante con sus éxitos Suave, Inolvidable, Por debajo de la mesa , La incondicional y No sé tú, entre muchos otros. Y, como era de esperar, Luis Miguel no se olvidó de los tangos a su paso por Argentina y entonó temas como Volver y El día que me quieras, de Carlos Gardel, mientras una pareja de bailarines amenizaba el espectáculo con la danza más popular del país.

Boleros, baladas, mariachis, rancheras...El artista se atrevió con todo, incluso a interpretar duetos con iconos de la música mundial que ya no están: Michael Jackson y Frank Sinatra. Luis Miguel tenía previsto estrenar un tema con el cantante de Thriller y no pudo hacerlo debido a su repentino adiós, sin embargo la tecnología permitió que se hiciera realidad este dueto y entonó el tema Smile, compuesto por Charles Chaplin. A continuación le siguió también un falso duo con Frank Sinatra de la canción Come Fly With Me.

El show dejó entusiasmados a los miles de asistentes que abarrotaban el estadio dentro de una gira histórica que le llevará a participar hasta en 200 conciertos entre este año y el próximo. Cuando en el mes de abril anunció su gira era tal el fervor y la emoción que despertó, que la mayoría de las entradas se agotaron en solo 24 horas y se llegaron, incluso, a colapsar algunas plataformas digitales de venta.

Luis Miguel volvió a brillar en su regreso a los escenarios y su actuación resultó impecable. El ídolo de la música ha vuelto a actuar tras cuatro años alejado de los escenarios cuando, además, se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos personales junto a la empresaria y diseñadora Paloma Cuevas, con quien llegó a Buenos Aires a bordo de un jet privado para acompañarle en algunos de los conciertos de su gira. Una relación ya consolidada que, según apuntan amigos cercanos a la pareja, les proporciona mucha paz y felicidad.