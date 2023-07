El espectacular posado de Rosa Benito en 'topless' a los 67 años que ha provocado críticas y pasiones a partes iguales

Rosa Benito ha vuelto a acaparar la atención mediática. Aunque esta vez no ha sido por algo que ha dicho en televisión, sino por unas imágenes que la propia colaboradora ha querido compartir con sus seguidores en su perfil público. Y es que, la exmujer de Amador Mohedano se encuentra en el centro de la polémica por haber publicado una serie de instantáneas en las que aparece sin su parte de arriba del bikini.Un atrevido posado que ha levantado pasiones, pero también numerosas críticas.

Muchos detractores han considerado que esta imagen era poco apropiada para su edad. "No creo que sea necesario esto, ya tienes unos años para hacer estas tonterías, sólo por llamar la atención, es muy triste", le reprochaba uno. "La pobre ya no sabe qué hacer para llamar la atención, ridícula", le comentaba otro. O también le decían lo siguiente, "¡mayorcita para esa foto!".Sin embargo, a sus 67 años Rosa Benito ha vuelto a demostrar que se atreve con todo. "Tengo licencia para hacer lo que me dé la gana", escribía la colaboradora, nombrando a su hija Rosario Mohedano que era quien le había capturado la imagen.

Multitud de comentarios negativos que han competido con los positivos, alabando su valentía por mostrarse tan natural. La primera defensora de la exconcursante de Supervivientes ha sido su propia hija, Rosario Mohedano: "Que valga la edad para eso mismo". También, compañeros y amigos de profesión, como Marisa Martín Blázquez o Iban Goikoetxea, le han querido dar su apoyo.

Hace tan solo dos días Rosa volvió a compartir otro retrato veraniego que causó gran revuelo. En aquella ocasión la cuñada de Rocio Jurado aparecía tumbada en una colchoneta de una tortuga en la piscina, sin parte de arriba del bikini, y tapándose con sus propios brazos. "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente", expresaba. Al igual que en la instantánea más reciente, Rosa Benito tuvo que leer comentarios negativos, pero también algunos positivos, como el de Gloria Camila, "hoy he estado igual que tú", señalaba la hija de José Ortega Cano.

No es la primera vez que Rosa Benito expone su cuerpo a sus seguidores. Hace menos de un año, la exmujer de Amador Mohedano daba la bienvenida a la temporada estival luciendo un bonito bañador en las playas de Chipiona, con 66 años. Igualmente, también ha posado en lencería en otras ocasiones.

Hace un año que Rosa Benito no pisa un plató de televisión. La exmujer de Amador está viviendo una nueva etapa, centrada en su familia y en disfrutar de su vida al máximo. La última vez que se la vio en la pequeña pantalla fue en julio de 2022, cuando acudió a su trabajo como colaboradora en Ya es mediodía. Desde entonces, aunque se la ha podido ver en algún que otro acto público, la alicantina ha decidido volcarse en sus seres queridos.