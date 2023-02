La celebración de Rosa Benito por sus 67 cumpleaños, rodeada de los suyos y alejada de la televisión

Rosa Benito está en uno de sus mejores momentos personales. Desde que se alejara de la televisión el pasado mes de septiembre, la exmujer de Amador Mohedano está atravesando un periodo de lo más tranquilo. A pesar de no haber vuelto aún a la pequeña pantalla como colaboradora habitual, la madre de Rosario Mohedano está feliz por la etapa que está viviendo. Prueba de ello es la forma en la que ha celebrado su 67 cumpleaños con uno de sus pilares más importantes: su hija. Y es que, en estos momentos, ella es uno de los mayores apoyos de Rosa Benito, así como su mayor fan, de la cual está muy orgullosa y así lo ha hecho saber con una espectacular imagen para felicitarle un año más.

Este sábado, Rosa Benito cumplía 67 años: "Tal día como hoy, 4 de febrero, mi madre me parió. Gracias a mis padres por darme los valores que tengo. A mis hijos, mi hermana, mis hermanos, mi familia, mis amigos, por estar siempre a mi lado. Mi vida no tendría sentido sin vosotros", escribía en su perfil público la ex de Amador, junto a un bonito vídeo de ella, concretamente con imágenes en aquello de lo que se mantiene alejada, los platós de televisión. La exmujer de Amador ha disfrutado de su cumpleaños al lado de su familia, sus hijos y sus nietos, además de recibir numerosas felicitaciones de amigos y de los más allegados.

Tras una buena comida con sus seres más queridos llegaba el postre: una deliciosa tarta llena de fresas que sostenían el número 67. Rosario Mohedano ha sido la encargada de subir a su perfil público un reportaje completo de lo que ha dado de sí el día del cumpleaños de su madre. Vídeos, fotos en familia, instantáneas con los hijos, con los nietos, soplando las velas... Tras ello, Rosa Benito ha recibido una sorpresa por parte de su hija, quien le ha preparado un plan irrechazable para continuar la fiesta fuera de casa. Las dos han acudido a ver a su gran amigo Falete en directo, al Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, ciudad en la que residen. "¡Qué mejor regalo que ver a mi Falete!", escribía junto a una foto del espectáculo para terminar el gran día de celebración.

La imagen que ha revolucionado las redes

En medio de su cumpleaños, Rosa Benito ha recibido la felicitación de su hija, Rosario Mohedano, a través de su perfil público. Y lo ha hecho mediante una sugerente imagen de su madre en ropa interior que ha revolucionado a todas las redes. La cumpleañera aparece en una pose sexy, radiante y guapísima, y parece que los años no pasan por ella. "Espectacular a sus 67", titulaba la fotografía Rosario, a lo que su madre la colgaba también en sus historias y le respondía diciendo, "cumplir años es vivir, ¡vida!". A pesar de no aparecer apenas en televisión, la alicantina demuestra que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida con sus seres más queridos, y cumpliendo años más pletórica que nunca.