El emocionante homenaje de Pink a Sinéad O´Connor cantando 'Nothing compares 2U' al conocer la noticia de su muerte

No es la primera vez que Pink canta el clásico tema 'Nothing compares U2' que le dió la fama mundial a Sinead O´Connor, pero desgraciadamente si ha sido la primera vez que lo ha interpretado sabiendo que la artista irlandesa ya no iba a cantarla nunca más. Horas después de conocerse la fatal noticia de su muerte a los 56 años, Pink ha decidido brindarle su particular tributo a O´Connor cantando el mítico tema compuesto por Prince, emocionando a todos los presentes. Para ello, ha subido al escenario a Brandi Carlile y juntas han protagonizado este inolvidable momento. Se ha producido durante el festival 'The Summer Carnival', (la octava gira de conciertos de la cantante estadounidense que comenzó el 7 de junio en Bolton, Inglaterra, y terminará en el estadio Suncorp, el 19 de marzo de 2024 en Brisbane, Australia). ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

