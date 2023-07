SE SIENTE 'AGRADECIDO' Y SATISFECHO CON LA DECISIÓN Primeras palabras de Kevin Spacey tras declarado 'no culpable' en el juicio por delitos sexuales El actor ha recibido la resolución entre lágrimas el mismo día que cumple 64 años

Ya hay veredicto para el caso de Kevin Spacey. El actor ha sido declarado "no culpable" por el Tribunal de la Corona de Southwark (Londres), que le ha juzgado tras ser acusado de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, etapa en la que fue director artístico del teatro Old Vic. La resolución ha llegado tras 12 horas y 26 minutos de deliberación y el juez Wall ha pronunciado el veredicto en la sala en la que el propio intérprete estaba presente. Al saber que le consideran inocente, el ganador de dos premios Oscar no ha podido evitar las lágrimas. Además, se trata de una noticia que llega en un día clave para él ya que este mismo 26 de julio es su 64 cumpleaños.

El protagonista de títulos como American beauty y Cadena de favores ha explicado cómo se siente inmediatamente después de conocer la decisión de la justicia. "Imagino que podéis entender que tengo mucho que procesar después de lo que ha sucedido hoy, pero me gustaría decir que estoy enormemente agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo para examinar todas las pruebas y todos los hechos cuidadosamente antes de llegar a su decisión y me siento bien por el resultado de hoy", ha indicado a las puertas de los juzgados.

"También quiero dar las gracias al personal de este tribunal, a la seguridad y a todos los que nos han atendido cada día, a mi equipo jurídico, a Evan Lowenstein y a Lucy por estar aquí todos los días", ha añadido. Su equipo legal le ha acompañado en todas las sesiones del juicio, que comenzó el 30 de junio y ha contado con la intervención de Elton John a su favor (intervino en una videollamada desde Mónaco). No fue hasta casi dos semanas después, el 13 de julio, cuando Spacey comenzó a declarar. Durante su intervención negó todos los cargos de los que se le acusaban, aseguró que se sentía destruído y que no ha perdido todo.

Tras la breve comparecencia que ha hecho ante los medios de comunicación este miércoles, en la que no ha respondido preguntas de los periodistas, se han escuchado algunos gritos y vítores por parte de los fans que aguardaban su salida del edificio. Kevin y House of cards (serie que protagonizaba) son solo algunas de las palabras que se oían mientras el intérprete estadounidense caminaba hacia un taxi. Durante esos pasos, algunos seguidores intentaban hacerse selfies con su ídolo.

Una nueva etapa

Se abre ahora la posibilidad de que el actor retome su actividad interpretativa tras ver cómo Hollywood le cerraba las puertas tras las graves acusaciones, que comenzaron en 2017, con el inicio del movimiento MeToo. Fue apartado de House of cards, exitosa serie de Netflix que protagonizaba; las escenas en las que salía en Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott, fueron eliminadas; y perdió otros proyectos que tenía cerrados. "Antes de que se hiciera o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo, en cuestión de días", aseguraba, indicando que su mundo había explotado.