Aylén Milla confirma que ha superado el cáncer de mamá que padecía

Aylén Milla, exconcursante de Gran Hermano Vip, ha querido compartir una feliz noticia a través de un vídeo con sus seguidores: ha superado el cáncer de mama triple negativo que le diagnosticaron hace ocho meses, la ex de Marco Ferri se sometió a una operación y ha sesiones de quimioterapia. "¡Dios mío, confirmado! El cáncer se fue de mi cuerpo y estoy agradecida. Bendición de renacer", ha comentado la influencer, de 33 años, a través del vídeo, en el que se ha mostrado sin peluca y sin pañuelo y muy sonriente.

Durante este duro proceso, la creadora de contenido ha relatado con mucha sinceridad y naturalidad sus sentimientos y vivencias más personales. “Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté ¿qué quieres mostrarme?” escribía en sus redes.

La argentina ha recibido muchos mensajes de apoyo, como el la actriz mexicana Belén Soto, de Luis Mateuci, su compañero durante el concurso Volverías con tu ex y el de Susana Molina, de La isla de las tentaciones, entre tantos otros. En esta ocasión el que fuera su pareja, Marco Ferri tampoco ha querido perder la oportunidad de apoyar a Aylén, “Estaba convencido de ello desde la primera vez que me contaste. Tu fuerza es mi inspiración, y seguro que darle un consejo a su expareja: “Yo pensaría de quedarme así rapada si fuera tú, hasta ese corte te queda hermoso”.

Durante el proceso de la enfermedad, Aylén se convirtió en una inspiración para muchas personas, compartiendo su experiencia con sus seguidores y promoviendo la prevención contra el cáncer y la importancia de la detección temprana. Su valentía y optimismo resonaron en las redes sociales.