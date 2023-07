La lista de otras mujeres que, como Vicky Martín Berrocal, han posado sin complejos

Loading the player...

Recientemente Vicky Martín Berrocal ha decidido dar un paso importante al publicar una serie de fotografías en su perfil público mostrándose natural y sin complejos: "Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida", comenzaba diciendo la diseñadora de 50 años, para continuar con estas palabras: "Pero todo eso pasó y desde hace algún tiempo, y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro, he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste que no mire", concluía la modista sevillana. Pero, Vicky Martín Berrocal no ha sido la única que ha roto una lanza en favor del movimiento 'body positive', con el que aceptamos nuestras imperfecciones y nuestro cuerpo tal y como es, sino que grandes artistas como Alicia Keys o la modelo Ashley Graham llevan años defendiendo su belleza real y natural. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

