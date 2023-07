Maria Menounos da la bienvenida a su primera hija siete meses después de ser operada de un tumor de páncreas

En medio de la recuperación tras ser intervenida de un tumor en el páncreas, Maria Menounos ha recibido una gran alegría: ¡se ha convertido en mamá por primera vez! Junto al productor Keven Undergaro, con el que lleva casada desde 2017, ha cumplido su sueño de formar una familia. La felicidad del matrimonio se multiplicó con la llegada al mundo de la pequeña Athena Alexandra mediante gestación subrogada el 23 de junio. Esa fecha ya queda marcada en rojo en su calendario ya que la propia presentadora ha reconocido que cuando vio a su niña y la tuvo en brazos fue "el momento más especial de mi vida".

-La presentadora Maria Menounos se casa en Times Square, en Nochevieja ¡y en directo!

En conversación con Us Weekly, la presentadora, todo un icono de la televisión estadounidense, ha contado que estaba presente en la sala de partos, el médico le puso a la niña en el pecho a los pocos segundos de nacer y en ese instante su marido y ella se miraron desbordantes de emoción. "Fue pura alegría", ha indicado. Por su parte, el productor ha definido la alegría que sintieron ese momento como "la mañana de Navidad multiplicada por un millón". Además, se siente "muy agradecido" por tener a la pequeña Athena ya en casa después de haber andado un largo camino lleno de obstáculos pero con un final feliz.

Menounos, que también ha tenido algunos papeles como actriz en Los 4 Fantásticos y Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!, asegura que ahora por fin sabe cuál es su sitio. Comenta que se siente mejor de lo que nunca hubiera imaginado porque durante mucho tiempo tenía la sensación de que le faltaba algo y se sentía un poco triste cuando iba a cumpleaños infantiles. Esa alegría desbordante la tiene también todo su entorno, que llena de amor a Athena. Revela que tenían claro que querían un nombre griego y que, antes del nacimiento, se decantaron por este al ser la diosa de la guerra y la sabiduría.

El matrimonio tiene claro que su niña es un "bebé milagro" ya que ha llegado al mundo después de diez años queriendo ser padres, una década marcada por los graves problemas de salud de la periodista, que han frenado los tratamientos de fertilidad a los que Menounos se sometía. En enero le extirparon un tumor del páncreas, parte del órgano, el bazo y varios ganglios linfáticos. En 2017 fue diagnosticada de un tumor cerebral (la misma enfermedad de la que falleció su madre).

El papel de Kim Kardashian en su camino a la maternidad

En el proceso de ser madre, la presentadora ha contado con el apoyo de Kim Kardashian. La empresaria le puso en contacto con el abogado Andrew Vorzimer, quien a su vez le puso en contacto con una agencia especializada en búsqueda de donantes y gestaciones subrogadas. Es por eso que Menounos y Undergaro quisieron que la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians fuese la primera persona en enterarse de que iban a ser padres. Coincidieron el pasado mes de noviembre en una gala y se lo comunicaron. Además, en estos nueve meses ha dado consejos a la pareja y ha resuelto todas las dudas que tenían.