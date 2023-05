Maria Menounos ha sido operada de un cáncer seis años después de superar la misma enfermedad

La presentadora Maria Menounos ha abierto su corazón sobre los difíciles problemas de salud que ha afrontado este año. La también actriz, que está al frente del podcast Heal Squad, fue diagnosticada el pasado mes de enero con un cáncer de páncreas, motivo por el que tuvo que pasar por quirófano para extirpar un tumor de más de 9 centímetros y parte del órgano. Después de tres meses de tratamiento, se ha sincerado en declaraciones a People acerca de lo que ha supuesto afrontar esta dolencia. Ha explicado además que su deseo es ayudar a otras personas a buscar respuestas para las cuestiones sobre su salud.

“Necesito que la gente sepa que hay lugares en los que coger las cosas a tiempo. No puedes dejar que el miedo se interponga en el camino. Hubo un momento en el que pensé que estaba desahuciada, pero ahora estoy bien porque lo he cogido con suficiente tiempo” asegura en la cita publicación. La enfermedad empezó a manifestar sus síntomas el pasado 2022 (diabetes y mucho dolor) y fue un auténtico golpe para la intérprete, como ella misma asegura, pues llegó mientras celebraba la gran noticia de que pronto será madre (mediante gestación subrogada).

No es además la primera vez que se enfrenta a esta enfermedad por lo que el diagnóstico si cabe fue aún más doloroso. Ya en 2017 Maria fue intervenida de un tumor cerebral, dolencia por la que falleció su madre en 2021. “Me pregunté: ¿Cómo puedo tener un tumor cerebral y un cáncer de páncreas? Lo único en lo que podía pensar es que tengo un bebé en camino” asegura. En estas complicadas semanas Maria ha contado con el apoyo incondicional de su marido el productor Kevin Undergaro, con el que se casó en 2017, y de su padre, que no se separaron de su lado en todo el proceso. Afortunadamente parece que no necesitará quimioterapia ni ningún otro tratamiento adicional.

Maria Menounos, de 44 años, excorresponsal de E! News y un conocido rostro de la televisión estadounidense, se comprometió con el productor Keven Undergaro en 2016. La petición de mano se convirtió en noticia pues fue en pleno directo en el programa The Howard Stern show en el que se puso de rodillas frente a su novia, con la que entonces llevaba 19 años. Toda una vida enamorados que culminaron con una boda, como no podía ser menos, también en directo en plena Times Square en Nochevieja. Fue solo este el primer sí quiero pues meses después, en octubre de 2018, volvieron a casarse en una iglesia de Akovo, al suroeste de Atenas. Uno de los mayores deseos de la pareja es ser padres, por lo que recurrieron a diversas opciones para lograrlo. Este año daban la noticia de que su bebé llegará pronto a sus vidas.