La autora de 'Cincuenta sombras de Grey', E.L James, revela que padece el síndrome del impostor

Ha vendido más de 165 millones de libros, su éxito mundial la avala y ha sido calificada como un fenómeno editorial de una punta a otra del planeta, E. L. James, autora de Cincuenta sombras de Grey ha admitido que sufre del síndrome del impostor y ahora está en terapia.

La escritora, de 60 años y cuyo nombre real es Erika Leonard Mitchell, no es ajena al éxito que han tenido sus novelas, las cuales han sido traducidas a 52 idiomas y han sido adaptadas a la gran pantalla, sin embargo parece que no ha sabido gestionar de todo bien la fama ni el dinero cosechado,que según se estima asciende a 100 millones de euros.

Nacida en Londres y madre de dos hijos, la autora que lleva casada con el guionista Niall Leonard desde 1987 ha concedido una entrevista al diario The Times en la que confiesa: "Tengo el síndrome del impostor y saber que he vendido 165 millones de libros no lo hace más fácil".

E.L. James, quien antes de su gran éxito solía publicar capítulos en línea semanalmente, ha señalado que le deprime mucho dudar de sí misma continuamente y que por ello ha decidido acudir a terapia. "Me han llamado valiente, pero en realidad soy bastante cobarde. Soy mucho más valiente en mi ficción que en la vida real" confesaba la escritora. Pero ¿en qué consiste este síndrome?

El síndrome del impostor es la incapacidad persistente de creer que tu éxito es merecido o que se ha logrado como resultado de tus propios esfuerzos o habilidades y a menudo conlleva depresión, ansiedad debido a esta baja autoestima. La persona que lo sufre se cree eso, un tramposo, un falsario, alguien que no tiene las competencias suficientes de mantenerse en su puesto de trabajo, en su familia, en la pareja que forma, en su grupo de amigos.

Es por este problema que James piensa que logros en su vida son el resultado de la suerte, las circunstancias u otros factores y no de su trabajo y esfuerzo y eso que antes de convertirse en una escritora de éxito trabajó como como ejecutiva de televisión, lo que le permitió desempeñar un papel esencial en la producción de la trilogía Cincuenta sombras.

Centrada en asimilar todo lo que le ha sucedido durante los últimos años y centraba en su terapia, la autora británica no ha dejado de lado la escritura, su gran pasión, y lanzaba recientemente La condesa, en la que narra la emocionante historia de amor entre un hombre británico y una limpiadora albanesa. Dos personajes nuevos y alejados de la "sombra" de Christian Grey, pues admitió que "necesitaba un descanso" del protagonista de Cincuenta sombras, después de calificarlo de "absolutamente agotador".