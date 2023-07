EXCLUSIVA: Marta Ortega, embarazada de su tercer hijo

Según ha podido saber ¡Hola!, Marta Ortega espera su tercer hijo para finales de año. Camino de cumplir cinco años de matrimonio con Carlos Torretta (se casaron en A Coruña, en noviembre de 2018), la mujer más poderosa de la moda ha recibido la mejor noticia. Nuestras fuentes nos confirman asimismo que estaría embarazada de unos cuatro meses y que el matrimonio, al igual que sus familias, están encantados e ilusionadísimos con este bebé que viene en camino.

Marta atraviesa la mejor etapa personal de su vida y tiene mucho que celebrar. La familia, que se agranda con este tercer hijo tan deseado, es lo que más le importa en el mundo, su mayor premio: su marido, Carlos, con el que inició su relación en 2016; sus hijos, Amancio, de diez años, nacido de su primer matrimonio con el jinete Sergio Álvarez; y Matilda Torretta de tres. Sin olvidar a sus padres, Amancio y Flori, dos “superabuelos” que ejercen a todas horas su papel porque residen en el mismo edificio, en "O Parrote", A Coruña.

Esa es su parcela íntima, cerrada al mundo y a su posición en Inditex. El otro reino en el que también se ha erigido triunfadora

como presidenta no ejecutiva al hacer historia con un máximo de ventas y beneficios. Hubo dudas en la hora de transición cuando el 1 de abril de 2022 asumió el cargo tras más de quince años de formación, pero quince meses después ya no las hay. Creció al mismo tiempo que el imperio Inditex, y no sólo ha honrado el legado de su padre, sino que también está haciendo crecer sus propias ideas… Y los resultados son espectaculares.

"Para mí, Inditex es magia"

El gigante textil ha marcado el mejor año de su historia: 4.130 millones de beneficios. Un 27% más en ganancias y un 17,5 más en ventas respecto al ejercicio anterior, aún con mucho en contra. A pesar de la inflación y el cierre de sus establecimientos en Rusia han conseguido incrementar el beneficio neto y abrir más tiendas por todo el mundo. En total hay 1.800 repartidas en 95 países y 165.000 empleados de 170 nacionalidades. Marta hizo balance de estos resultados en el inspirador discurso que pronunció ante la junta general de accionistas en la sede de Arteixo. Fue el martes 11 de julio cuando hizo su reválida como presidenta no ejecutiva de Inditex y se fue a casa con otra maravillosa noticia: se aprobó por mayoría la reelección de Amancio Ortega como consejero dominical por otros cuatro años.

"Durante estos meses -dijo- nos hemos enfrentado a numerosos retos y desafíos, algunos totalmente imprevisibles, y que se han superado gracias a los que nosotros denominamos la magia de Inditex. Y para mí, Inditex es eso, magia. Magia para superar retos. Magia para enfrentarse a las dificultades y salir fortalecidas de ellas, pero sobre todo magia para hacerlo y pensar que nunca es suficiente, que siempre podemos hacerlo mucho mejor. Esta magia es el trabajo en equipo". Marta destacó los resultados alcanzados el pasado ejercicio y cedió el mérito a todos los empleados alabando la “increíble labor que día a día llevan a cabo nuestros equipos”. Esos logros se han conseguido gracias a “la valentía y compromiso” de todas las personas que forman parte de la multinacional.

Un fin de semana excepcional

Tras esta última aparición en Arteixo, este fin de semana la veremos en Casas Novas, el centro ecuestre que Amancio Ortega construyó en el año 2000. El club hípico con su cuadra de campeones acoge desde el 14 al 16 de julio la edición del

Longines Global Champions Tour, la Fórmula 1 de la hípica, a la que solo tienen acceso los mejores jinetes y en el que participan sus caballos. Tras las ediciones previas en el Club de Campo Villa de Madrid y en Mónaco, Casas Novas sustituye a Nueva York como sede de esta competición. Otro logro increíble.

Una de las 16 etapas se ha situado en Larín, Arteixo (A Coruña) y la familia Ortega será la gran anfitriona de esta cita. Uno de los pocos momentos del año en el que se les puede fotografiar a todos. Incluido don Amancio, siempre esquivo con la prensa, que nunca se pierde este evento. Le gusta, pero también asiste para ver a sus amigos y, sobre todo, para apoyar a su hija y a su mujer, Flora Pérez quienes, con su dedicación y trabajo han convertido un sueño en realidad: de forma extraordinaria, Casas Novas ha entrado a formar parte del circuito hípico más importante del mundo.