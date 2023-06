¿Está saliendo con Miguel Bernardeau? Violeta Sánchez aclara cuál es su relación

Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña rompieron su relación a finales de 2022 después de cuatro años juntos. Desde entonces, el actor intenta mantener su vida sentimental lejos de los focos, sin embargo, hace unos meses confesó entre risas que estaba abierto al amor. Rápidamente se le relacionó con Violeta Sánchez, una deportista de éltie, de 22 años, que vive en Cantabria. Fue El Programa de Ana Rosa el que dio la voz de alarma al verles paseando en actitud cómplice el 15 de abril en Madrid. Después, contaron que ambos habían vuelto a coincidir en Portugal, donde disfrutaron de su gran pasión: el surf.

El protagonista de Élite o 1899 ha evitado pronunciarse al respecto. "Ya sabéis que yo no hablo nunca de estas cosas", dijo cuando estallaron los rumores. La surfista cántabra, por su parte, ha sido mucho más clara. "Es falso, solo amigos", ha dicho a Europa Press durante la inauguración de un nuevo hotel en Mallorca. Tras desmentir su romance, Violeta ha dedicado unas bonitas palabras a Bernardeau. "Es muy buen actor, aunque yo no soy muy de series ni de películas".

La deportista ha asegurado que no se ha sentido incómoda por estar en el punto de mira por este motivo. "Me da igual", ha respondido, demostrando que se desenvuelve muy bien ante las cámaras. "Soy surfista profesional, me encanta venir a eventos, viajar, muy animada diría yo. Soy un poco 4x4, me gusta viajar entonces puedo estar surfeando o en u evento de moda que estoy bien".

Mientras Violeta disfrutaba de Mallorca, Bernardeau hacía lo propio en Ibiza junto a sus padres, el productor Miguel Ángel Bernardeau y la actriz Ana Duato. Antes de iniciar sus vacaciones, el actor adelantó que este verano se presentaba "muy bien", sobre todo, tras conocer que Hacienda ha anulado la sanción de medio millón de euros a su madre después de reclamarle el pago. "Espero poder viajar, surfear mucho y disfrutar de la familia", contó.

Donde más a gusto se encuentra Bernardeau es cerca del mar y estas imágenes lo demuestran. "Es mi refugio, el lugar donde me siento muy cómodo y al que voy a olvidarme de todo", declaró en ¡HOLA!. "Necesito, como todos, una parte privada en la que nadie pueda entrar y el mar es muy bueno para eso. Me aporta felicidad, energía y momentos muy bonitos. Me hace conocer personas y viajar", explicó.

Muy concienciado con el medio ambiente, el intérprete, de 26 años, trata de poner su granito de arena para solucionar este problema. "Muchas veces, paseo por las afueras de Madrid y voy recogiendo cosas. Pero normalmente lo hago en el mar, surfeando, buceando… y recogemos y sacamos muchos plásticos", lamentó.