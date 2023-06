Carmen Morales y Luis Guerra: dos ex muy bien avenidos tras 11 años de matrimonio y una ruptura reciente

Loading the player...

Carmen Morales y Luis Guerra anunciaban su separación a comienzos de 2023 tras once años de matrimonio: “Nos queremos mucho, estoy bien, es un proceso, no ha pasado nada entre nosotros, no estamos enfadados, simplemente el desgaste", contaba la hija mayor de Rocío Dúrcal visiblemente emocionada. Aunque se conocieron en 2022, no fue hasta el 30 de abril de 2011 cuando Carmen y Luis se daban el sí, quiero en una romántica ceremonia celebrada en Ibiza. Desde entonces, el empresario siempre ha estado al lado de la actriz en los buenos y en los malos momentos. A pesar de la ruptura, siguen manteniendo una buenísima relación. De hecho, hace veinte días asistieron juntos a la graduación de la hija de Shaila Dúrcal, y esta misma semana salían a cenar. ¿Reconciliación a la vista? Dale al play no te lo pierdas.

- Carmen Morales con su exmarido, Luis Guerra, en la graduación de la hija de Shaila

-Carmen Morales cuenta el motivo de su separación de Luis Guerra tras 11 años casados

-Sus depresiones y la 'relación emocional con la comida': Shaila Dúrcal se sincera al cumplir 42 años