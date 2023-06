Carmen Morales, de cena con su exmarido, responde si se ha reconciliado con él

La graduación de la hija de Shaila Dúrcal reunió a toda la familia. Aitana, de 18 años, la hija de Dorio Ferreira, nacida de una relación anterior del empresario, es considerada por la cantante como su propia hija después de haberla visto crecer. Carmen Morales no faltó a la celebración y lo hizo junto a su exmarido, Luis Guerra, de quien se separó a principios de año, lo que hizo pensar que podría haber una reconciliación a la vista. Ahora se ha producido un nuevo encuentro entre la hermana de Shaila y su ex, con el que compartió una agradable cena en una exclusiva terraza de Madrid. La hija de Rocío Dúrcal ha revelado a la agencia Europa Press cómo es la relación con el que fue su esposo durante casi doce años.

La actriz de Al Salir de clase y el empresario Luis Guerra anunciaron su separación en enero y explicaban que los motivos de su ruptura no habían sido por falta de amor, sino por un desgaste en la convivencia. "Ha sido muy difícil tomar la decisión. Nos queremos mucho, no ha pasado nada entre nosotros y no dejaremos de ser una familia", reconocía entonces la hija de Rocío Dúrcal. Ahora seis meses después, admite que su separación ha sido difícil. "Ha costado, ha sido un proceso también porque cada separación tiene su proceso pero muy bien. Nos llevamos bien y nos queremos mucho".

Aparte de ser vecinos, confiesa que han logrado mantener una muy buena relación. "Nos llevamos muy bien. Nos queremos mucho y como no ha pasado nada extraño entre nosotros, de vez en cuando quedamos para cenar o para comer", revela, como ha ocurrido esta vez que han compartido una cena junto a Shaila Dúrcal y Dorio Ferreira, que acaban de regresar de México debido a unos compromisos de la cantante.

Carmen Morales no piensa en retomar la relación, pero tampoco cierra la puerta a esa posibilidad: "No, por ahora no hace falta, no. Nos llevamos muy bien y ya está", pero añadió: "Bueno, en la vida nunca se cierran puerta"s. Carmen se deshizo en halagos hacia su ex "Es muy buena gente, es maravilloso, muy buena persona. Yo le quiero muchísimo, hemos estado casi doce años juntos más otros tantos de novios y es una persona maravillosa".

Shaila Dúrcal también ha opinado sobre la relación entre su hermana y su excuñado: "Yo creo que ahora mismo los veo muy bien a los dos, sinceramente. Hay veces que estas separaciones vienen bien porque vienen cosas nuevas también, pero siempre vamos a ser familia y eso es lo que más hay que respetar en esta vida". Y destacó que lo único que les desea es la felicidad. "Hay que llevarse bien, hablar las cosas y Dios dirá si hay reconciliación, si lo hay perfecto, pero si no, yo creo que también perfecto". De hecho, en la graduación de Aitana, la hija de Dorio, ya se puso de manfiesto lo bien que se llevaban. "Aitana quiso invitar a su tío Luis y es algo muy importante, que mantengamos esa relación de familia. Eso es para siempre". Shaila se refirió a la joven como "su corazóncito", y contó con orgullo que "va a entrar en el CEU para estudiar un doble grado de Administración de Empresas y Finanzas".