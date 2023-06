Armie Hammer finaliza su divorcio tres años después de la polémica y tras ser desestimado su caso

El escándalo ha terminado con su carrera y también con su matrimonio. El actor Armie Hammer, 36 años, y su mujer, la periodista y presentadora Elizabeth Chambers, 40 años, firmarán pronto el acuerdo de divorcio ante el juez, tal y como informan medios como People y Page Six. En el documento se tienen en cuenta cuestiones como las propiedades que comparten y otras cuestiones familiares. Aunque llevaban un tiempo separados (desde que salió a la luz la polémica que salpicó al actor), ahora lo harán oficial, un divorcio que llega casi tres años después de que el actor fuera marcado por las acusaciones de comportamiento abusivo y mensajes en los que expresaba intenciones caníbales. Aparecieron además algunas mujeres con las que habría sido infiel a su esposa, con la que comparte dos hijos Harper Grace, de seis años, y Ford Gouglas Armand, de tres.

El proceso ha sido lento y ha estado marcado sin duda por la controversia que envolvió al intérprete entre 2020 y 2021, que también acabó con su carrera. Su mujer se confesó sorprendida por las acusaciones contra su marido, pero estuvo a su lado y le animó a entrar en un tratamiento de rehabilitación. Después de varios meses alejado del punto de mira, Hammer reaparecía para dar sus primeras declaraciones acerca del caso. En Air Mail, reconoció haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, pero negó las otras acusaciones de abusos físicos por las que se le investigaba. “Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor” dijo.

Entonces habló de que sus hijos eran un gran apoyo para él, aunque no se refirió a su mujer. Ella tampoco ha hecho comentarios acerca de su marido en el día del padre que se acaba de celebrar en Estados Unidos. Las imágenes que compartió mostraban a su padre, pero no al actor. Una prueba sin duda de que sus vidas discurren por caminos separados. La pareja se casó en 2010 y se habría separado una década después, aunque han tardado un par de años más en hacerlo oficial. Paradójicamente su divorcio coincide con el archivo de la causa judicial contra él después de que el juez de Los Ángeles que trataba su caso desestimara la causa presentada contra él. En un escueto mensaje en sus perfiles, Hammer agradeció el apoyo de quienes, en su momento, estuvieron a su lado para ayudarle.

Si su vida personal se vio afectada por lo sucedido, ocurrió lo mismo con su profesión. Apartado de Hollywood, el actor tuvo que abandonar varios proyectos. La película The Billion Dollar Spy, así como una secuela de la película ganadora del Oscar en 2017 Call Me By Your Name, con la que recibió una nominación al Globo de Oro al mejor actor de reparto, prescindieron del actor. Tenía pendiente además otra participación en The Offer, junto a Jennifer Lopez, que no se llevó a cabo. Diversos medios informaron que, tras lo sucedido, estuvo trabajando en un resort en las islas Caimán, donde se ofrecen residencias vacacionales compartidas a los turistas.