El actor Armie Hammer habla por primera del escándalo que le apartó de Hollywood

Hace dos años que el actor Armie Hammer se encontró en el centro de una escandalosa polémica que acabó con su carrera. Varias acusaciones de comportamientos abusivos, mensajes en los que expresaba intenciones caníbales y la aparición de diversas mujeres con las que había mantenido relaciones mientras estaba casado con Elizabeth Chambers le hicieron abandonar los proyectos que tenía en marcha, seguir un programa de rehabilitación y desaparecer. Después de estos meses alejado del punto de mira, Hammer ha reaparecido en su primera entrevista tras el escándalo. En declaraciones a Air Mail, reconoce haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, pero niega las otras acusaciones de abusos físicos por las que se le investiga. “Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor” dice.

Explica que su comportamiento fue "estúpido y egoísta" y que decidió alejarse. “Me adentré en el océano y nadé tan lejos como pude” dice, añadiendo que sus dos hijos, fruto de su relación con Elizabeth Chambers fueron una de las razones por las que mantuvo las ganas de salir adelante. El actor y la presentadora de televisión se casaron en mayo de 2010 y se divorciaron en julio de 2020, antes de que saliera a la luz la controvertida polémica. La expareja tiene dos hijos en común, Harper Grace, de seis años, y Ford Douglas Armand, de tres.

El actor se ha referido en estas declaraciones a su complicada infancia, marcada por los abusos de una persona ajena a su familia que dice han marcado su percepción de las relaciones. Explica la ayuda que le prestó el actor Robert Downey Jr. en el proceso de recuperación que llevó a cabo y reflexiona sobre las posibilidades de retomar su carrera en Hollywood. “Nadie me contratará. Nadie me asegurará” apunta sobre la conocida como cultura de la cancelación. Cuando salieron a la luz las controvertidas informaciones sobre Hammer, este abandonó los proyectos que tenía. La película The Billion Dollar Spy, así como una secuela de la película ganadora del Oscar 2017 Call Me By Your Name, con la que recibió una nominación al Globo de Oro al mejor actor de reparto, prescindieron del actor. Tenía pendiente además otra participación en The Offer, junto a Jennifer Lopez.

Durante estos años ha estado trabajando en un resort en las islas Caimán, como confirmaron diversos medios, donde ofrecía residencias vacacionales compartidas a los turistas. En este paradisíaco destino, donde su acaudalada familia tiene diversas propiedades, pasó la pandemia tras haberse divorciado. Se informó además que a su regreso del archipiélago se marchó con un amigo, Ashton Ramsey, a un motel en medio del desierto donde también estuvo trabajando. La revista People informó de que el actor “necesita el dinero” porque su familia no está dispuesta a ayudarle más.