Apartado de Hollywood y trabajando en un resort: la nueva vida de Armie Hammer tras el escándalo

Armie Hammer lleva un año desaparecido de la vida pública tras haber sido acusado por varias mujeres de comportamientos abusivos. El actor de 35 años, que había salido en películas de la talla de la oscarizada Call me by your name, perdió contratos y su agenda en Hollywood está vacía. Ahora está trabajando en un resort en las islas Caimán, tal y como se publicó en redes sociales y han confirmado después los medios estadounidenses, donde ofrece residencias vacacionales compartidas a los turistas. Según ha podido saber People, el intérprete "necesita el dinero" porque su acaudalada familia no está dispuesta a continuar ayudándole.

En junio se publicó la primera imagen de Armie Hammer en la localización vacacional de las islas Caimán y su representante confirmó que el intérprete tiene un amigo que trabaja en el resort, pero que no sabía si él también había encontrado ahí su nuevo destino profesional. Sin embargo, varios testigos oculares han confirmado la noticia e incluso se le ha fotografiado en la oficina desde donde hace las ofertas. Andrew Brettler, el abogado del actor y también del príncipe Andrés, considera deleznable que se esté intentando "humillarle" por tener un "trabajo normal".

Armie Hammer pasó la pandemia en las islas Caimán, donde su familia tiene varias propiedades, tras haberse divorciado de la que había sido su esposa durante 10 años, Elizabeth Chambers. Junto a la personalidad televisiva de 39 años el actor tiene dos hijos, una niña de siete años llamada Harper Grace y un niño de cinco, Ford Douglas Armand. Después de volver del archipiélago se puso a trabajar con un amigo, Ashton Ramsey, en un motel abandonado en medio del desierto, por lo que a pesar de la situación privilegiada en la que ha crecido no le importa mancharse las manos.

¿Qué le pasó a Armie Hammer?

Varias mujeres empezaron a surgir a principios de 2021 con acusaciones, capturas y fotografías que señalaban a Armie Hammer por comportamientos abusivos y comentarios expresando una intención caníbal. Todas estas personas habrían mantenido relaciones con el actor mientras estaba casado con Elizabeth Chambers, lo que no le impedía viajar por todo el mundo para encontrarse con ellas u obligarlas a mantener rutinas estrictas que complacieran sus deseos. La policía comenzó una investigación y en agosto del pasado año el intérprete de Muerte en el Nilo entró en rehabilitación para superar su adicción al alcohol, las drogas y el sexo. La última información sobre el caso señalaba que el fiscal general estaba analizando las pruebas por una presunta violación.

Armie Hammer tenía varios proyectos en marcha, como la película The Billion Dollar Spy, así como una secuela de la película ganadora del Oscar 2017 Call Me By Your Name, con la que Hammer recibió una nominación al Globo de Oro al mejor actor de reparto. Sin embargo, todos ellos prefirieron prescindir de él. También contaba con su participación en la The Offer, junto a Jennifer Lopez, pero aseguró que abandonaba la producción porque no podía "dejar a sus hijos durante 4 meses para irse a rodar".