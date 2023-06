Elena Furiase nos habla de su regreso a la televisión un año después de ser madre por segunda vez

Ha heredado la magia de los Flores. Tiene duende, derrocha arte y una gran naturalidad para seducir a la cámara. Nieta de la inolvidable Lola Flores e hija de Lolita, Elena Furiase, de 35 años, atraviesa una de las etapas más felices y estables de su vida. Ha logrado formar la familia con la que siempre soñó al lado de Gonzalo Sierra, padre de sus dos hijos, Noah, quien este mes de octubre cumplirá cinco años, y de Nala, de casi un añito. Además, ha tachado de su lista de asignaturas pendientes, escribir un libro, publicando un relato infantil titulado El mundo secreto de Árbal y actualmente, forma parte del reparto de la serie Mía es la venganza (Telecinco) protagonizada por Lydia Bosch en la que da vida a una fisioterapeuta ciega. Hablamos con ella de sus nuevos retos, de cómo se organiza día a día y de sus proyectos futuros.

- En ‘Mía es la venganza’ interpretas a Lucía Serrano, un personaje muy diferente a los que has hecho antes, ¿ha supuesto un reto personal para ti?

Lo está siendo de hecho. Interpretar a una invidente es muy difícil. Yo estoy intentando hacerlo con todo el respeto que merecen y también, de alguna manera, hacer ver que estas personas son absolutamente capaces de todo. Es una bonita manera de hacer inclusión social, creo yo.

- ¿Cómo te preparaste para meterte en la piel de una persona ciega?

Fue gracias a Juan, un fisioterapeuta ciego, que es maravilloso y toda una inspiración.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

La manera de tomarse la vida y enfrentarse a los problemas.

- ¿Cómo ha sido trabajar junto a Lydia Bosch? ¿Qué destacarías de ella?

Es un amor. Una mujer de carácter, cariñosa, sensible, muy buena compañera y con una gran imaginación. Y eso es vital.

- Supongo que en un rodaje tan intenso pasarán muchas anécdotas, ¿alguna que puedas contarnos?

Me hace gracia, siempre preguntáis por anécdotas y a mí nunca se me ocurre ninguna. Lo que más sucede son ataques de risa gracias a Gonzalo Kindelán, que interpreta a Lorenzo y está maravilloso. Él nos saca muchas carcajadas.

- Además de regresar a la televisión también has debutado recientemente como escritora con El mundo secreto de Árbal ¿qué nos puede contar sobre este inesperado libro?

Estoy muy feliz y a la vez temblando. Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y al fin he encontrado la valentía para ello. Espero que la gente lo lea, lo disfrute y le guste. Han sido dos años intensos de escritura y he descubierto cosas muy bonitas.

- De esta manera podemos decir que Elena Furiase, ha tenido un hijo, bueno, dos, has escrito un libro y … ¿Has plantado un árbol?

(Risas) Un árbol igual no, pero sí que he plantado varias plantas y me gusta mucho tener mi casa rodeada de vegetación. ¡Pero espero no plantar uno, sino varios!

- Una serie diaria implica muchísimo esfuerzo ¿Cómo te organizas con dos peques para llegar a todo?

Bueno conciliando, como muchas madres y padres. Haciendo encaje de bolillos

- ¿Te reconocen cuando sales en la tele?

Mi hijo Noah, sí claro. Nala es aún muy bebé.

- Hace poco te veíamos muy feliz y emocionada junto a tu madre en un homenaje a tu abuelo Antonio González 'El Pescaílla' ¿qué recuerdas de él?

Recuerdo a un abuelo atento, cariñoso, preocupado por su familia y siempre con si guitarra. Se pasaba horas en el salón tocándola. Eso no se me olvidará jamás.

- Y cuéntanos… ¿qué proyectos a corto plazo tienes en mente?

Pues seguir con la escritura, en la medida de lo que se pueda y por supuesto con ‘Mía es la venganza’. Por ahora esos dos proyectos me tienen bastante ocupada.