Al Pacino rompe su silencio: esto es lo que piensa de ser padre con 83 años

Al Pacino va a ser padre de nuevo a sus 83 años, sin duda una noticia que sorprendió incluso al propio actor, que habría pedido una prueba de paternidad a su pareja al pensar que con su edad ya no podía repetir su experiencia como padre. El protagonista de El padrino, que tiene ya tres hijos, no se había pronunciado al respecto de esta nueva etapa de su vida hasta ahora, cuando ha declarado que la llegada del bebé es algo “muy especial”. “Siempre lo ha sido” dijo en referencia a sus anteriores paternidades. “Tengo muchos hijos, pero es especial que llegue en este momento de mi vida” explicó. Con respecto al sexo del retoño que está en camino, fruto de su relación con Noor Alfallah, de 29 años, Pacino apuntó que todavía no lo saben.

Tiene 29 años, es productora y ex de Mick Jagger: así es Noor Alfallaj, la mujer con la que Al Pacino espera su cuarto hijo

El icónico actor ya es padre de Julia, de treinta y tres años, nacida de su relación con Jan Tarrant, y de los mellizos Olivia y Anton, de 22 años, que tuvo con la actriz Beverly D’Angelo. Estas palabras del artista son muy significativas pues llegan después de que se informara de que, dada su edad, habría pedido una prueba de paternidad a su novia. Alfallah estaría a punto de dar a luz pues como un representante del actor confirmó a ET está embarazada de ocho meses.

La pareja, cuya relación se hizo pública el pasado año, apareció el pasado mes de abril en la exhibición artística del director Bennett Miller, un acto celebrado en Gagosian Gallery en Nueva York. Entonces la futura mamá disimuló su estado de gestación con prendas amplias y colocándose tras su novio. La novia del artista, que salió en el pasado con el cantante Mick Jagger y el millonario inversor Nicolas Berggruen, procede de una familia adinerada y creció en Los Ángeles, donde ha tenido conexiones con el mundo artístico.

¡Padres octogenarios! La reacción de Robert de Niro a la paternidad de su amigo Al Pacino

Robert de Niro, que está a punto de cumplir 80 años y que también acaba de ser padre por séptima vez con su novia Tiffany Chen, reaccionó con alegría a la noticia de la próxima paternidad de su amigo y compañero de reparto en El padrino. “¡Qué tipo! Es unos años mayor que yo. Que Dios le bendiga. Me alegro mucho por él” dijo durante su paso por el festival de cine de Tribeca. Los actores han coincidido en cuatro películas a lo largo de su carrera: El Padrino II, Heat, Asesinato justo y El irlandés.