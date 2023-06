Violeta Mangriñán viaja a la Gran Manzana para encontrarse con las estrellas de 'Sexo en Nueva York'

Los sueños se cumplen con esfuerzo y perseverancia, y Violeta Mangriñán sabe mucho de eso. A sus 28 años, la influencer hará realidad en las próximas horas una de sus más ansiadas fantasías: conocer a las actrices de Sexo en Nueva York en un escenario tan incomparable y fabuloso como lo es la Gran Manzana. Un viaje para el que ya ha iniciado la cuenta atrás y ha preparado todo su equipaje: "Toca hacer maletas de nuevo. Esta vez con mucha felicidad. Voy a cumplir una de mis mayores ilusiones", ha expresado visiblemente emocionada.

Con motivo del 25º aniversario de la emisión del primer capítulo de Sexo en Nueva York, que data del 6 de junio de 1998, la plataforma HBO Max ha anunciado el lanzamiento de una experiencia inmersiva que busca homenajear a la icónica serie que marcó a toda una generación, algo que vivirá en primera persona Violeta. Se trata de And Just Like That... It’s Been 25 Years, a Sex and the City Experience, un evento gratuito que se instalará en el 477 Broadway del 8 al 11 de junio. Tres días repletos de nostalgia y sentimientos a flor de piel para los incondicionales amantes de las aventuras de Carrie Bradshaw, Charlotte, Miranda y Samantha, que podrán volver a sumergirse en su emblemática historia.

"Me voy a Nueva York con HBO Max ¡y voy a conocer a las actrices de 'Sexo en Nueva York'! ¿Me oís gritar?", ha revelado, muy entusiasmada y con varios emoticonos que evidencian su felicidad, la madre de Gala, que este verano soplará las velas de su primer cumpleaños. La noticia ha alegrado enormemente a los admiradores de la exconcursante de Supervivientes, pues con ellos ha compartido en más de una ocasión su admiración por las estrellas de la ficción que conquistara durante más de dos décadas la pequeña pantalla. Así, ha confirmado su asistencia en el acto, una escapada que disfrutará de la mano de la mencionada plataforma de streaming en la metrópoli bañada por el río Hudson.

Antes de coger el vuelo desde el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Violeta ha aprovechado su estancia en la capital para ultimar detalles y llevar a cabo algunas gestiones, algo que acostumbra a hacer cada vez que abandona su residencia habitual, ubicada en su natal Valencia. Acompañada por su pareja, Fabio Colloricchio, ha acudido a la consulta de su ginecóloga a recoger un volante para realizarse una ecografía mamaria y después ha asistido a un fitting junto a la estilista y directora de moda Ana Capel. Pero eso no ha sido todo: la estancia de la hermana de Lila Mangriñán en Madrid ha servido para que tanto ella como el padre de su hija den un paso más hacia su nueva vida: han hecho una visita a un piso.

"Lo de separarme de Gala no mejora", ha admitido Violeta, que no lleva bien tener que distanciarse durante mucho tiempo de su bebé por cuestiones profesionales. Ha pasado una semana desde que la joven reconociera ante su comunidad virtual que la ilusión de construir su propio hogar en su tierra y vivir su mejor vida junto a la familia que ha creado con Fabio, la pequeña Gala y su perrita Canela no ha resultado como imaginaba. Cuatro meses después de instalarse en la espectacular casa de dos plantas y exquisita decoración que ella misma ideó, la influencer exponía que iba a mudarse a Madrid "probablemente y no a mucho tardar", donde esperaba alquilar una vivienda para instalarse de forma habitual pasada la época estival.

Tal y como relató entonces, "aunque son pocos días cada semana" el tiempo que pasa alejada de la niña, se encuentra "muy mal con el tema, no lo estoy llevando nada bien". "Cada semana que pasa y me separo de Gala lo paso peor; tengo claro que la calidad de vida es estar con mi hija y pasar el máximo tiempo posible con ella, por lo que tener el trabajo en Madrid y que mi hija esté en Valencia no es compatible", contó, al tiempo apuntó que esperaba haberlo gestionado mejor, "pero me equivoqué y tenía que vivirlo para entenderlo". Ahora parece que su traslado está un paso más cerca, algo que también facilitará a Fabio cumplir con sus compromisos laborales, pues su carrera musical está cosechando grandes éxitos a sus 33 años y tiene importantes citas en Madrid con frecuencia.

