Los motivos por los que Violeta Mangriñán podría mudarse a Madrid pocos meses después de iniciar su vida en Valencia

No son días fáciles para Violeta Mangriñán. El gran sueño que tenía de construir su propio hogar en su tierra natal, Valencia, y vivir su mejor vida junto a Fabio Colloricchio, la pequeña Gala y su perrita Canela no ha resultado como imaginaba. Cuatro meses después de instalarse en la espectacular casa de dos plantas y exquisita decoración que ella misma ideó, la influencer ha revelado que volverá a mudarse a Madrid "probablemente y no a mucho tardar", donde espera alquilar una vivienda para instalarse de forma habitual pasada la época estival.

La principal razón que ha llevado a Violeta, de 28 años, a tomar esta difícil decisión es lo "mal" que lleva separarse de su hija Gala, que este verano cumplirá un año, por cuestiones laborales. Tal y como ha expresado la valenciana, "aunque son pocos días cada semana" el tiempo que pasa alejada de la pequeña, se encuentra "muy mal con el tema, no lo estoy llevando nada bien". "Cada semana que pasa y me separo de Gala lo paso peor; tengo claro que la calidad de vida es estar con mi hija y pasar el máximo tiempo posible con ella, por lo que tener el trabajo en Madrid y que mi hija esté en Valencia no es compatible", ha contado, al tiempo que ha reconocido que esperaba haberlo gestionado mejor, "pero me equivoqué y tenía que vivirlo para entenderlo".

A esa motivación por regresar a la capital, donde vivía hasta principios de 2023, se unen los compromisos profesionales de Fabio, cuya carrera musical está cosechando grandes éxitos a sus 33 años y tiene importantes citas en Madrid con frecuencia. "La vida en Valencia viviendo en un AVE no es calidad de vida en estos momentos de nuestras vidas", ha agregado Violeta en su cuenta, en la que suma más de dos millones de admiradores. Afortunadamente, tal y como ha reflexionado, la situación es reversible y, es muy factible que, pese a que está "barajando muchas opciones hasta tomar la decisión definitiva", la familia esté de vuelta en Madrid tras los meses de verano, "de cara a septiembre".

En cuanto a qué ocurrirá con la fabulosa casa que se hizo desde cero en Valencia, Violeta ha contado que la utilizarán para escaparse los fines de semana, en vacaciones "o cuando nos apetezca". "He luchado mucho por tener mi casa, mi hogar en Valencia... Me hice una idea en mi cabeza que no está siendo como esperaba", ha admitido la creadora de contenido, que tiene claro que la decisión de construir su propiedad no fue un error, sino una inversión en la que el esfuerzo y la ilusión depositada no fue ni será en vano.

Aunque ha señalado que no está "llevando bien la idea de dejar esa casa para volver a un piso en Madrid" y lleva "días llorando por el asunto", pues se encariña "hasta de un lápiz", es consciente de que las necesidades actuales del núcleo familiar le llevan hacia ese camino. Un camino del que únicamente tienen las riendas sus protagonistas y del que la influencer espera "respeto y empatía" por parte de sus seguidores, con quien necesitaba desahogarse y compartir su puto de vista.

