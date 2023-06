Alessandro Lequio opina sobre si Ana Sandra se parece a Aless y se define por primera vez como 'su abuelo’

Alessandro Lequio ha vuelto a ser el protagonista de El programa de Ana Rosa, donde la tertulia ha estado centrada en el regreso de Ana Obregón a España con su hija Ana Sandra, hace poco más de 24 horas. En esta ocasión el colaborador de televisión se ha definido por primera vez como 'abuelo' de la pequeña y ha querido dejar claro cuáles son sus prioridades: " Tengo una familia con la que soy feliz y tengo una hija a la que tengo que cuidar y educar y ese es mi problema, y ahí es donde tengo el focus y el resto ya se verá".

Este miércoles el aristócrata italiano reconocía que no estaba al tanto de la fecha de la llegada de Ana Obregón: "Sorprendete, pero no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida". E incluso, evitaba responder a las preguntas de Joaquín Prat sobre si acudiría a conocer a la niña o no. La tertulia de este jueves ha sido diferente. Alessandro Lequio ha opinado sobre el parecido de Ana Sandra con su hijo Aless e incluso se ha definido por primera vez como su abuelo.

Alessandro Lequio: 'Llevo 25 años casado, yo tengo otra familia. Mi vida es otra'

"Yo soy muy malo para los parecidos, de verdad, para mí todos los niños son iguales a menos que haya una diferencia, sabes, pero todos son más o menos iguales", han sido sus palabras ante las preguntas de los compañeros de El programa de Ana Rosa. "Aless era pelón, no tenía pelo y era muy rubio, muy rubio, igual que mi hija Ena. Es muy rubia. Y yo era muy rubio, muy rubio. Esta le veo más morenita", ha continuado explicando.

Posteriormente, Joaquín Prat le ha vuelto a preguntar si va a conocer a la niña en persona: "A ver, no te la vas a encontrar un día en el supermercado y te va a decir: ‘Hola, abuelo, ¿qué tal?’. Una cuestión a la que Lequio ha contestado de manera tajante: "Yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción, no quiero ruido, silencio, ahora no es el momento, ahora hay mucho ruido" y ha zanjado el tema dejando claro cuáles son sus prioridades: "Tengo una familia con la que soy feliz y tengo una hija a la que tengo que cuidar y educar y ese es mi problema y ahí es donde tengo el focus y el resto ya se verá".

Antes de finalizar, Ana Rosa Quintana ha querido pedir respeto para Ana Obregón y su niña. Una solicitud a la que se ha sumado Alessandro Lequio, eso sí, con una petición muy especial: "Vamos a dejar también tranquilo al abuelo. Al yayo tranquilito, que ya os vale", ha dicho entre risas, siendo esta la primera vez que se define así mismo como el abuelo de Ana Sandra. También ha aprovechado para desvelar que "el yayo ha aportado 4 millones de euros a la fundación Aless Lequio", para la investigación contra el cáncer.

Desde que su hijo Aless falleciera hace ya tres años, el 13 de mayo de 2020, Alessandro se ha mantenido firme en su decisión de permanecer en silencio por respeto a lo que le hubiera gustado a su difunto hijo. "Me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a contar nada. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando mi hijo murió, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. No he comentado nada ni enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo voy a seguir haciendo porque es lo que le gustaría a él.", manifestó cuando surgió tanto revuelto mediático en torno a la nueva maternidad de Ana Obregón.

