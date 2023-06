Conoce a la familia de Matías Prats Jr., que este sábado se casa con la reportera Claudia Collado

La cuenta atrás para la boda de Matías Prats Jr. y Claudia Collado ha comenzado. La pareja pronunciará el 'sí, quiero' este sábado, 3 de junio, en Cataluña, tierra natal de la novia. El periodista deportivo, de 38 años, está totalmente convencido del paso que va a dar. "Estoy muy ilusionado. Me apetece. Ya me ha llegado la hora y con una persona muy especial", dijo a Europa Press el pasado mes de abril. Además, según confirmó, tiene muchas ganas de tener hijos con la reportera de El programa de Ana Rosa. "Sí, yo creo que son los pasos lógicos y son los que me apetece dar junto a Claudia. He encontrado a la mujer de mi vida así que vamos con todo".

El enlace de los periodistas de Mediaset llega en un gran momento para la familia Prats. El pasado 8 de marzo vino al mundo Carlota, la primera nieta del mítico periodista, que actualmente presenta los informativos de la edición del fin de semana en compañía de Mónica Carrillo. La pequeña es hija de Marta Prats y su marido, el economista Alberto Salas, y hace las delicias de todos. "He sido tío y padrino de Carlota, que es monísima y estamos encantados con ella", aseguró Matías Prats Jr. "Es mi primera sobrina, mi hermana está fantástica y es una alegría para la familia", añadió con una gran sonrisa.

El periodista también habló de la faceta de su padre como abuelo: "Es un abuelazo, le encanta pasar tiempo con ella, está muy comprometido, muy involucrado, le compra cositas, va mucho a verla, tenía ganas de ser abuelo y mi hermana me ha adelantado y le ha tocado a ella", señaló.

Matías adora a su hermana, que pese a su apellido siempre ha llevado una vida discreta alejada de los medios. Marta, de 36 años, estudió Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster en Dirección de RRHH y Gestión por Competencias. Desde 2017 trabaja en Michael Page, una empresa con más de 40 años de experiencia en el asesoramiento y selección especializada de mandos ejecutivos y directivos.

Marta eligió a su padre como padrino de boda y es probable que Matías camine hacia el altar del brazo de su madre, Mayte Chacón. El periodista está tan unido a ella que le dedicó su primera novela, El futuro que olvidaste. "Creí conveniente que era el momento justo para darle el reconocimiento que merece a mi querida madre, que es un ejemplo de vida y de superar adversidades, de cariño... Estamos muy unidos y me salió muy de dentro dedicárselo. Para ella fue una sorpresa y creo que la ha hecho ilusión. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría el Rey, hablar de mi madre, que es una persona que merece mucho la pena", declaró Matías en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Cabe recordar que Matías Prats y Mayte Chacón se separaron en 2012 tras 29 años de matrimonio y cuatro de novios. Los motivos de su ruptura no trascendieron, pero parece ser que fue un problema de desgaste en la convivencia. Estuvieron juntos en los buenos momentos y, sobre todo, en los malos. ¿El peor? Cuando Mayte fue operada de un tumor cerebral que, afortunadamente, superó. A pesar de todo, su relación es excelente. Mayte estuvo al lado de su exmarido en el funeral de su madre, Emilia Luque, que falleció a finales de 2022 con casi 102 años, y este sábado volverán a reencontrarse en la boda de su hijo.

Con su vida discreta de siempre, Matías Prats permanece muy centrado en su trabajo y continúa enamorado de la periodista Ruth Izcue, de Antena 3, con quien mantiene una relación desde 2014.