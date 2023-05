La boda a contrarreloj del finalista de la Champions Lautaro Martínez con Agustina Gandolfo en el Lago Como

El futbolista argentino y campeón del mundo Lautaro Martínez y su novia, la influencer Agustina Gandolfo, se han dado el sí, quiero. Cuando quedan apenas unos meses para dar la bienvenida a su segundo hijo, la pareja ha sellado su amor con una espectacular boda celebrada en el Lago Como (Italia). El futbolista y la modelo contrajeron matrimonio por lo civil en este enclave idílico de Lombardía, región italiana donde residen desde hace varias años después de que Lautaro fuese fichado por el Inter de Milán, equipo que disputará la final de la Champions en los próximos días.

La pareja planea celebrar una boda por la iglesia en Argentina, el país natal de ambos, para celebrarlo con todos aquelos que no pudieron acudir al enlace. No obstante, muchos de sus compañeros de la Seleccion argentina viajaron ex profeso para asistir a la celebración de su gran amigo con el que levantaron la Copa del Mundo en el pasado Mundial de Qatar. Los jugadores Emiliano Dibu Martínez, Enzo Fernández, Joaquín Correa, Alexis Mc Allister, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Genónimo Rulli fueron algunos de los asistentes.

El gran ausente de la celebración fue Lionel Messi, al que vimos el pasado domingo junto a su esposa Antonela Rocuzzo celebrar el título de Ligue 1 con el Paris Saint-Germain en un concierto de Coldplay. Los recién casados agasajaron a sus invitados con una espectacular celebración en un exclusivo hotel de cinco estrelllas Villa d’Este. La ceremonia tuvo lugar al aire libre, a orillas del Lago Como, y la hija de la pareja Nina, de dos años, fue la encargada de llevar los anillos.

A principios de marzo, el '10' de Argentina le hizo una romántica petición de mano a su novia. El deportista eligió el 14 de febrero, Día de los Enamorados, para lanzar la pregunta tan esperada a su pareja y madre de su hija Nina. Entre rosas rojas, globos y el sonido de un violín, le pidió matrimonio a su chica. "¿Como no voy a decir que si?”, repondió la influencer emocionada. "Ojalá sea para toda la vida. Te amo con cada partecita de mi, gracias por cuidarme tanto", añadió. Apenas un mes antes la pareja había anunciado que serían padres por segunda vez de un niño, al que llamarán Theo.

Son todo celebraciones para el futbolista que jugará la final de la Champions League el 10 de junio en el estadio Olimpico Ataturk de Estambul contra el Manchester City. La luna de miel de la pareja tendrá que esperar ya que Lautaro tiene la mente puesta en la final de la Liga de Campeones.