Khloé Kardashian sorprende con una revelación y unas controvertidas declaraciones sobre su maternidad

El estreno de la tercera temporada de The Kardashians en Hulu, que ha llegado este mismo jueves 25 de mayo, tiene una protagonista indiscutible: Khloé Kardashian. La empresaria, que cumplirá 39 años en junio, ha resuelto uno de los grandes enigmas que guardaba, el nombre de su hijo pequeño, nacido hace diez meses por gestación subrogada. "Tatum. Nombrar a un humano es realmente difícil", ha explicado. Ha añadido que al principio el niño no tuvo nombre porque quería primero conocerlo y sentirlo. El bebé nació fruto de su relación con Tristan Thompson, con el que ya tuvo hace cinco años a True. Además de esta esperada revelación, también ha hecho unas controvertidas declaraciones sobre la maternidad.

Tatum llegó al mundo por "la cigüeña, como me gusta decir", en un proceso que ha definido como "difícil" y "una locura". Ha reconocido que durante los nueve meses de embarazo no digirió lo que estaba pasando y no fue consciente de que iba a ser madre de nuevo hasta que no fue al hospital. Además, sus emociones fueron contradictorias cuando lo tuvo en brazos por primera vez. "Definitivamente estaba en estado de shock por toda mi experiencia. Me sentí muy culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé y yo cogí al bebé y me fui a otra habitación y estábamos como separados", ha relatado.

Khloé asegura que siente menos conexión con Tatum y que hay personas que le han dicho que es un proceso que puede llevar tiempo. Aclara que no tiene "nada que ver con el bebé" sino con las circunstancias y lamenta que no sea un tema que se aborde con normalidad. "Me gustaría que alguien fuera honesto sobre la subrogación y la diferencia que tiene. No significa que sea malo o bueno. Es genial. Es muy diferente", ha comentado.

Estas confesiones las ha hecho en una charla íntima con Scott Disick (exmarido de Kourtney) y con Kim, que también ha sido madre por gestación subrogada en dos de las cuatro ocasiones en las que ha sido madre y ha compartido su opinión. "Creo que hay una diferencia cuando el bebé está en tu vientre, el bebé realmente siente tu corazón real. No hay nadie más en este planeta que pueda sentirte así desde adentro", ha indicado. Para la celebrity, dice, sí fue fácil conectar con sus pequeños, Chicago y Psalm.

Una llegada marcada por la polémica

La segunda maternidad de Khloé, hija de Kris Jenner y el desaparecido Robert Kardashian, está marcada por el escándalo. Unas semanas después de iniciar el proceso para la gestación subrogada se enteró de que su pareja, Tristan Thompson, había sido padre de nuevo con una modelo llamada Maralee Nichols. En enero de 2022, el jugador de baloncesto reconocía esta paternidad, de la que dijo tomar completa responsabilidad, a la vez que pidió perdón a la empresaria. "No te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones, definitivamente, no se han alineado con la manera en la que te veo", aseguró.