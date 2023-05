Joaquín Sabina regresa al escenario en el que sufrió su grave caída recordando la noche del accidente

Loading the player...

Joaquín Sabina ha regresado al WiZink Center de Madrid tres años después de su accidente en este mismo recinto. Fue el 12 de febrero de 2020 cuando el artista, que aquel día celebraba su 71 cumpleaños en un concierto junto a Joan Manuel Serrat, tenía que abandonar el lugar en camilla tras una aparatosa caída desde el escenario, precipitándose desde una altura de casi dos metros. Ahora, el cantante ha querido romper la maldición. En su concierto, al que han acudido numerosos rostros conocidos, ha recordado aquella noche y todo lo que ha ocurrido durante estos años, que no han sido nada fáciles, como él mismo ha reconocido. El nombre de su gira, Contra todo pronóstico, es un guiño impregnado del característico sentido del humor de Joaquín Sabina que el cantautor, a sus 74 años, no ha perdido. Dale al play y no te lo pierdas.

-Joaquín Sabina, trasladado al hospital tras caerse del escenario: 'Me he dado un golpe muy fuerte'