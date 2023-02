El cantante cumplió 74 años el 12 de febrero Leiva entrega a Joaquín Sabina el mejor regalo de cumpleaños: su primer Goya El artista de Úbeda no asistió a la gala por motivos profesionales, ya que está en plena grabación de su próximo disco

Joaquín Sabina ya tiene en sus manos su primer Goya. El músico comparte este galardón con Leiva por el tema Sintiéndolo mucho, la canción principal de Sintiéndolo mucho, el documental de Fernando León de Aranoa sobre el artista de Úbeda. Sabina no estuvo presente en la gala por motivos profesionales. "Tiene que cuidarse la voz, mañana vamos a grabar un disco que estamos haciendo juntos", aclaró Leiva ante los periodistas. Cuando se alzaron con el premio, el músico aseguró que le daría el Goya muy pronto a su amigo. Y así fue. Al día siguiente estaba en su casa de Tirso de Molina con León de Aranoa. Sin duda, una reunión que ninguno de los tres olvidará porque, además, coincidió con el 74 cumpleaños de Sabina. "Festejando con la familia siempre", publicó Leiva junto a estas fotos.

El artista también tuvo otra gran sorpresa. Su amiga, la periodista Mónica Carrillo, le hizo una entrevista para el informativo de Antena 3 y Sabina confesó cómo se encontraba. "Estoy muy bien, no puedo estar mejor, aquí con el 'cabezón', el maestro Goya, que me lo ha traído Leiva y que es un placer enorme compartirlo con él. Y para colmo se ha presentado Fernando León de Aranoa así que imagínate, no puedo tener mejor compañía, y ahora contigo mejor todavía".

La periodista quiso saber si los músicos se habían reunido para trabajar o solo para celebrar y Leiva aseguró que estaba preparando su próximo disco. "Estamos trabajando, es verdad, aunque parezca mentira estamos en plena composición y grabación de canciones nuevas. De hecho, yo he cogido un tren antes para poder venir a trabajar, pero la excusa era venir aquí a darle su regalo de cumpleaños, que realmente lo que me puso feliz en la gala era tener el regalo soñado de cumpleaños para Joaquín. Me ponía muy contento saber que le iba a regalar un Goya por su cumpleaños", dijo el músico.

Sabina, por su parte, añadió que "en la vida he ensayado tanto". "Estamos ensayando en Valdemoro, en un teatro, el concierto completo de la gira". Además, estoy con Leiva, que va a producir mi próximo disco", manifestó.

Sabina y Leiva competían en la categoría de Mejor Canción Original con En los márgenes, de Eduardo Cruz y María Rozalén para En los márgenes; Izena duena bada, de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi 'Mursego' y Paul Urkijo Alijo, por Irati; Un paraíso en el sur, de Paloma Peñarrubia Ruiz y Vanesa Benítez Zamora, por La vida chipén; y Batalla, de Joseba Beristain, para Unicorn Wars.