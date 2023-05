Fernando Verdasco, de su historia de amor con Ana Boyer a la relación con su suegra: 'Isabel Preysler nos tiene a cuerpo de rey'

Ana Boyer y Fernando Verdasco se conocieron en 2012 en un concierto de Enrique Iglesias. Entonces, se cayeron bien, pero cada uno siguió su vida y su camino. Un año después volvieron a coincidir y pasaron de ser simples conocidos a convertirse en pareja. "En un primer momento no sabía muy bien qué tal saldría esta relación, y la verdad es que no pensaba que sería así de duradera, pero a medida que fui conociendo a Fernando, se me disiparon todas las dudas", declaró la hija de Isabel Preysler en ¡HOLA!. El tenista, por su parte, añadió: "Creo que, si estás con una persona y te encuentras bien con ella, tienes que imaginarte un futuro a su lado". Ese futuro a día de hoy ya es realidad. El 7 de diciembre de 2017 se dieron el 'sí, quiero' en la isla caribeña de Mustique; el 26 de marzo de 2019 dieron la bienvenida a su hijo Miguel y el 21 de diciembre de 2020 al pequeño Mateo.

- Exclusiva en ¡HOLA!, la boda en el Caribe de Ana Boyer y Fernando Verdasco

El balance de su primera década juntos es maravilloso. El matrimonio está feliz y ha querido compartir detalles de su relación con Bertín Osborne. El presentador les ha entrevistado en el hogar madrileño de Isabel Preysler y en un avance del programa hablan de los inicios de su relación. "Nos veíamos poquísimo, poquísimo. Él estaba siempre viajando y viviendo en Catar", dice Ana. Y cuando Verdasco volvía a Madrid era ella la que trabajaba en un despacho de abogados. "La llevaba al trabajo y la recogía. Hacía de chófer para verla", cuenta el tenista. Durante su conversación con Bertín, Verdasco también da una pequeña pincelada sobre la pedida de mano. "No sé ni si contártelo. No lo sabe nadie, yo creo que no lo sabe ni Isabel", destaca, pero habrá que esperar al próximo lunes, 29 de mayo, para escuchar la historia completa.

Verdasco, de 39 años, se siente uno más en la familia de su mujer. "Isabel nos tiene a cuerpo de rey", bromea mientras se refresca con Bertín en la impresionante piscina de la casa. "Para mí, la familia Preysler, significa simplemente eso, familia, para mí es que sea Preysler, sea Verdasco, que sea Iglesias... al final, a día de hoy, es mi familia", aclara.

- La casa de Isabel Preysler, el lugar en el que sus hijos siempre encuentran refugio

Además, desvela detalles de su relación con Isabel. "Como suegra es increíble. La verdad que con Isabel siempre me he llevado fenomenal. Lo que pasa es que luego también intimida mucho", reconoce. Ana, que define a su familia como "no muy convencional", está de acuerdo con la valoración de su marido. "Como es muy perfeccionista también es muy crítica con que todo esté perfecto y como a ella le gusta", señala. "Así ha salido la hija", puntualiza entre risas Verdasco.

La pareja, consciente del interés que genera la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, responde con simpatía a todas las preguntas de Bertín. "¿Tú crees que se casará por fin Tamara o no?", pregunta el presentador a Ana. "¡Por supuestísmo que sí!", exclama ella. "No digas eso que se nos para el corazón", añade. Después, todos levantan su copa para brindar por los novios. "Por Tamara, por Íñigo y por su boda", dice Verdasco.

Loading the player...

Isabel Preysler abre las puertas de su casa para una fiesta entre amigos