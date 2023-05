Robert De Niro y Tiffany Chen juntos en la alfombra roja de Cannes tras el nacimiento de su hija, de un mes y medio El veterano intérprete ha presentado su nueva película junto a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, 'Killers of the Flower Moon'

La 76ª edición del Festival de Cannes no hace más que regalarnos memorables momentos y uno de ellos ha sido el paso de Robert De Niro por la alfombra roja del certamen cinematográfico, con dos importantes motivos de celebración. La estrella de cintas de éxito mundial como El irlandés, Casino, Taxi Driver o El Padrino ha presentado su nueva película junto a Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon, y ha llegado a la cita arropado por su pareja y madre de su hija recién nacida, Tiffany Chen.

Robert De Niro presenta a su hija recién nacida ¡y revela su nombre!

El intérprete estadounidense, que el próximo mes de agosto cumplirá ocho décadas de vida, se ha desplazado a la ciudad de la Riviera Francesa para presenciar el estreno mundial de su nueva cinta, que llegará a nuestros cines el 20 de octubre de este año. El ambicioso filme, que suena con fuerza como uno de los favoritos para los Oscar 2024 y que tiene una duración de más de tres horas, se ha proyectado en primicia en las pantallas del festival después de que el reputado director y sus protagonistas pasearan por la alfombra roja enfundados en sus mejores galas.

Un instante para enmarcar en la exitosa trayectoria audiovisual del neoyorquino, que ha estado acompañado por su inseparable pareja, Tiffany Chen, a quien conoció durante el rodaje de El becario. Precisamente fue en el sur de Francia hace dos años cuando se dejaron ver juntos por vez primera, mientras disfrutaban de unos días de relax y desconexión. En esta ocasión, han asistido a dos actos muy señalados en el calendario de De Niro: la 'red carpet' previa al visionado de la cinta y la velada Vanity Fair x Prada, que tuvo lugar este sábado por la noche en el exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc.

Así es Tiffany Chen, la mujer con la que Robert De Niro ha sido padre por séptima vez

Mientras que en la alfombra roja del gran estreno de Killers of the Flower Moon, una épica saga criminal basada en hechos reales y ambientada en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, se dejaron ver cómplices y muy felices, la sintonía entre la pareja volvió a evidenciarse en la fiesta posterior. Para el primer encuentro con el público, De Niro escogió un estilismo sobrio y sofisticado, compuesto por un traje de chaqueta oscuro, corbata del mismo tono y camisa blanca. Por su parte, Chen optó por un vestido negro brillante con escote en palabra de honor y agregó la nota de originalidad con sus icónicas gafas de sol.

Para el acto nocturo, la medallista se cambió y eligió un outfit más sencillo, basado en el 'total black', una norma que rompió con un bolso acolchado de color verde aguamarina que colgaba de su hombro con una cadena dorada. Cogidos de la mano y derrochando sintonía, los enamorados hicieron acto de presencia en una reunión mágica, en la que no faltaron motivos de celebración y alegría.

La presente edición del Festival de Cannes llega a la vida de Robert De Niro en un momento muy dulce, concretamente, algo menos de dos semanas después de que el veterano actor anunciara su reciente paternidad durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight Canadá, al que asistió con motivo del lanzamiento de otra película de la que también es el personaje principal, About My Father. Una bebé a la que sus orgullosos padres, el intérprete y su novia, la instructora de artes marciales, han llamado Gia Virginia y que vino al mundo el jueves 6 de abril con un peso de 8 libras y 6 onzas, lo que equivale a unos 3,8 kilogramos.

Esta es la primera aparición en un acto público que hacen mano a mano desde que la estrella de Hollywood se convirtiera en padre por séptima vez a sus 79 años, una emocionante experiencia que ha sido una auténtica bendición para ambos y, en palabras de De Niro, se encuentran "en la luna" con la chiquitina. La pequeña llega a la vida del actor para sumarse a sus seis hijos anteriores: Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, que nacieron fruto de su primer matrimonio con Diahnne Abbott; los gemelos Julian y Aaron, de 27, que tuvo con la modelo Toukie Smith; y Elliot, de 24, y Helen, de 11, que vinieron al mundo como resultado de su historia de amor con Grace Hightower.