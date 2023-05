Irene Villa cuenta emocionada todos los detalles de su romántica pedida de mano con David Serrato

Loading the player...

Irene Villa está viviendo una época mágica tras prometerse con su novio. David Serrato sorprendió a la periodista pidiendo su mano el pasado viernes 19 de mayo en la gala que ella presentaba, Ibiza Inclusión Fashion Day. Su chico, entre bambalinas, le entregó un anillo mientras sobana la canción Believe in dreams de Rebeka Brown. Tras este momento tan romántico, salió al escenario y explicó a todos los presentes lo que había sucedido mientras enseñaba orgullosa su anillo: "Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto". Ahora, unos días después y con la noticia un poco más asimilada, han aterrizado en el aeropuerto y han contestado a las preguntas de la prensa. Eso sí, no han podido aguantar la emoción al recordar lo sucedido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

