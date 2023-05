Bill y Melinda Gates se reúnen para la graduación de su hija mayor, de la que tuvieron que irse antes de tiempo

En mayo de 2021, Bill y Melinda Gates comunicaron su separación tras prácticamente tres décadas de unión. Ahora, cuando se han cumplido justo dos años del inesperado anuncio, el exmatrimonio vuelve a unirse con motivo de una celebración muy importante para ambos: la graduación de su primogénita, Jennifer. La amazona de 27 años ha finalizado un Máster en salud pública en la Columbia University Mailman School of Public Health y lo ha celebrado rodeada de sus compañeros y arropada por sus padres y su esposo, Nayel Nassar, en una ceremonia de la que se tuvo que ir antes de tiempo.

"Gracias por esta increíble oportunidad educativa y al equipo que me rodea que hizo esto posible. Nos fuimos de la ceremonia principal antes de tiempo porque necesitaba desesperadamente extraerme (leche) para la niña", ha dicho haciendo referencia a las rutinas de alimentación de su bebé, que nació en marzo. Jennifer ha contado que oficialmente sus estudios no finalizan hasta que en octubre entrega el prácticum, pero que los alumnos lo celebran por adelantado en esta ceremonia que coincide con el final de curso.

Jennifer lució en la graduación un vestido blanco abotonado sobre el cual se colocó, como el resto de alumnos, la tradicional toga y el birrete, ambos azules. De este color se iluminó esa noche el Empire State como homenaje a los alumnos. La deportista posó con sus padres y su marido en un recuerdo familiar que deja claro que todos siguen unidos a pesar de que las circunstancias han cambiado y de que esta nueva realidad ha sido dolorosa. También continúan compartiendo vínculos profesionales como las labores filantrópicas de su fundación. El cofundador de Microsoft ha rehecho su vida junto a Paula Hurd, viuda de Mark Hurd, que fue CEO de la compañía de software Oracle y también estuvo al frente de la firma Hewlett-Packard.

Bill y Melinda Gates son, ante todo, unos orgullosos padres y así lo han demostrado con la mayor de sus tres hijos. "Estoy muy orgulloso de ti, Jenn. Has crecido y aprendido mucho a lo largo de los años. Estoy deseando ver tus próximos logros. Felicidades", ha dicho el empresario junto a una imagen de la celebración de Jennifer, de la que destaca su inteligencia, creatividad y empatía. Melinda, por su parte, ha recordado que cuando su hija aprendió a hablar "le encantaba hacer preguntas y le interesaba especialmente lo que yo aprendía trabajando en salud mundial, especialmente todo lo relativo a los niños enfermos y en lo que podía hacer para ayudarles", ha escrito, La empresaria tiene la certeza de que el corazón y la mente de la joven cambiarán el mundo.

Unos meses llenos de alegrías

Está siendo una etapa inolvidable para Jennifer Katharine, que no deja de encadenar buenas noticias. En octubre de 2021 contrajo matrimonio con el jinete egipcio Nayel Nassar. Organizaron dos ceremonias (una musulmana y otra civil) en un rancho de cincuenta hectáreas en el que reunieron a trescientos invitados y contaron con la actuación de Coldplay y Harry Hudson en directo así como con una tarta de la mejor pastelería francesa. En la celebración, la novia bailó con su padre la canción Can you feel the love tonight, de Elton John. Un año después anunciaron que iban a ser papás y en marzo llegaba al mundo su niña para multiplicar su felicidad.