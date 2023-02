Bill Gates sale con Paula Hurd, viuda del CEO de Oracle

Hace dos años que Bill Gates, de 67 años, se separaba de su mujer Melinda, después de 27 años de matrimonio y tres hijos en común. Ahora, poco después de saberse que va a ser abuelo (su hija Jennifer está embarazada), se conoce que el fundador de Microsoft ha rehecho su vida y ha encontrado una nueva ilusión. Sale con Paula Hurd, de 60 años y viuda de Mark Hurd, que fue CEO de la compañía de software Oracle y también estuvo al frente de la firma Hewlett-Packard. “Se sabe que Bill Gates y Paula Hurd están saliendo, pero ella no ha conocido todavía a los hijos de él” señala una fuente a People.

Una de las ocasiones en las que se ha podido ver a la nueva pareja ha sido durante el reciente Open de Australia, cuando se sentaron juntos durante la final individual masculina. Entonces también se les captó recorriendo la ciudad de Melbourne. Parece que es precisamente su pasión por el tenis lo que les ha unido por lo que ya se habían podido ver imágenes suyas juntos hace tiempo disfrutando de este deporte (es por ejemplo el caso de unas fotografías del pasado mes de marzo en el torneo de Indian Wells, en California, y también de otras en septiembre en la Laver Cup en Londres). En diversos medios se señala que la pareja llevaría cerca de un año de relación.

Mark Hurd falleció a los 62 años en octubre de 2019 a causa de un cáncer. Su fortuna en aquel momento se valoró en unos 500 millones de dólares (más de 464 millones de euros). Su trayectoria comenzó en la firma de impresoras Hewlett-Packard, donde estuvo desde 2005 a 2010 (unos años en los que su actuación al frente de la compañía generó una cierta controversia por una acusación de acoso). Se marchó luego a Oracle donde estuvo los últimos años de su vida. Paula trabajó como ejecutiva tecnológica y ahora se dedica a organizar eventos y a obras filantrópicas. Una de las instituciones en las que se había volcado la pareja fue la Universidad Baylor, alma mater de Mark. La pareja tuvo dos hijas, Kathryn y Kelly.

Bill y Melinda Gates anunciaron en la primavera de 2021 su divorcio que se hizo efectivo ese mismo otoño. Después de casi 30 años juntos y tres hijos en común, ponían fin a una vida juntos. “Ciertamente cometí errores y asumo la responsabilidad" dijo Gates acerca de los rumores de infidelidad que surgieron sobre su matrimonio. Y ha añadido que explicar algunas cosas no haría bien a ninguna de las partes. "No creo que profundizar en los detalles en este momento sea constructivo, pero sí, causé dolor y me siento fatal” reconoció. Melinda se ha referido también en alguna ocasión al final de su matrimonio con Bill. “Estoy en duelo por la pérdida de algo que pensaba que iba a tener para toda la vida” dijo en una ocasión.

La expareja sin embargo mantiene una relación cordial pues se les vio juntos en la boda de su hija Jennifer con Nayel Nassar en octubre de 2021. Primero contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima por el rito musulmán y al día siguiente en el mismo escenario, el espectacular rancho de caballos de cincuenta hectáreas y valorado en catorce millones de euros que los padres de la novia le regalaron tras graduarse en Biología Humana, en Stanford, volvieron a darse el “sí, quiero”, en una ceremonia civil y ante trescientos invitados.